"فقيه الجامعي" يفتتح وحدة رعاية متكاملة للصحة النفسية

افتتح مستشفى فقيه الجامعي في دبي اليوم، وحدة رعاية متكاملة للصحة النفسية (داخلياً وخارجياً)، إلى جانب مركز متطور للتبرع بالدم.

جاء الافتتاح خلال حفل أقيم في قاعة الدكتور سليمان فقيه في واحة دبي للسيليكون، بحضور الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، ومشاركة عدد من الاستشاريين والخبراء.

ومن المنتظر أن توفر الوحدة الجديدة خدمات متكاملة تشمل: التقييم النفسي، والعلاج الدوائي، والعلاج النفسي الفردي والجماعي، والدعم التأهيلي، ضمن بيئة علاجية تراعي أعلى مستويات الخصوصية والراحة.

أما مركز التبرع بالدم، فمن المقرر أن يسهم المركز في دعم جهود القطاع الصحي في الاستجابة السريعة للحالات الحرجة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور يونس كاظم، إن الطلب المتزايد على الخدمات الطبية النوعية، هو المحفز الرئيس وراء توسع المستشفيات في مختلف الأقسام التخصصية، وذلك لتلبية احتياجات الباحثين عن الرعاية الصحية المتكاملة، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وهنأ الدكتور كاظم، مستشفى فقيه وجميع مسؤوليه والعاملين فيه، بالتوسعات الجديدة، التي تمثل إضافة مهمة في منظومة الرعاية الصحية في دبي.

وقال الدكتور مازن سليمان فقيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه هيلث بالإمارات: "يمثل افتتاح الوحدة المتكاملة للصحة النفسية، محطة مهمة في رحلة فقيه هيلث نحو تقديم رعاية تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

وأضاف الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه هيلث في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في دبي: "يمثّل هذا الافتتاح تحولًا حقيقيًا في الطريقة التي نرى بها الرعاية الصحية ونقدّمها، وخاصة في جانب خدمات الصحة النفسية، ومركز التبرع بالدم، الذي سيعزز منظومة الاستجابة الطبية.