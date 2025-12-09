مستشفى كليمنصو و Orthocureيطلقان شراكة استراتيجية لإعادة تعريف مستقبل طب العظام

أعلن مستشفى كليمنصو الطبي دبي، الوجهة الطبية الفاخرة والمجهّزة بأحدث التقنيات في المنطقة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع Orthocure تهدف إلى الارتقاء بخدمات طب العظام ورعاية الجهاز العضلي الهيكلي، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي مرجعي في هذا التخصص الحيوي.

وتأتي هذه الشراكة من خلال دمج خبرة Orthocure الممتدة لأكثر من عقد في الرعاية التخصصية للعظام، مع القدرات الجراحية المتقدمة، والتقنيات الطبية الحديثة، والبيئة السريرية العالمية التي يقدّمها كليمنصو دبي. ويأتي ذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز قدرات قسم العظام، وتوسيع التخصصات الدقيقة، وتسريع نموه ليصبح أحد أبرز المراكز المتقدمة في المنطقة.

وسيوفر التعاون الجديد منظومة رعاية متكاملة للمرضى تشمل التشخيص المتقدم، والتصوير الطبي، والعلاجات التجديدية، وجراحات الطب الرياضي والعمود الفقري، وصولاً إلى التأهيل، بما يضمن تقديم رعاية دقيقة وشاملة وابتكارية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال السيد مارك آدامز، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليمنصو دبي:

"يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر برفع معايير الرعاية الصحية في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة نعزّز نطاق وجودة خدمات العظام لنوفّر لمرضانا رعاية عالمية المستوى."

من جهته، قال الدكتور علي البلوشي "أسّست Orthocure مكانة راسخة في الدولة كمركز رائد في طب العظام التخصصي، ومن خلال هذه الشراكة سنتمكّن من توسيع خبراتنا بدعم من إحدى أكثر البيئات الطبية تقدماً في المنطقة."

وأضاف الدكتور سعيد آل ثاني "ستدعم هذه الشراكة نمو قسم العظام وتطوره في جميع تخصصاته الدقيقة، من الطب الرياضي إلى جراحات العمود الفقري والعلاجات التجديدية، بما يضمن توفير أفضل مستويات الرعاية للمرضى في الإمارات والمنطقة."

وتجسّد هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة مستشفى كليمنصو الطبي دبي نحو تقديم خدمات صحية عالمية المستوى، وتمهّد لمرحلة جديدة في تطوير طب العظام والرعاية المتقدمة للمرضى على مستوى المنطقة.