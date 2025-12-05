أداة جديدة لزراعة نماذج الأورام وتخزينها لاختبار علاجات السرطان  

نجح باحثون بجامعة نيويورك أبوظبي في تطوير أداة بسيطة ومنخفضة الكلفة تسمى «سفيرومايتريكس» (Spheromatrix)، بهدف زراعة نماذج الأورام وتجميدها وتخزينها لاختبار علاجات ضد السرطان، حيث تعتمد الأداة على ورق ترشيح مصمَّم خصيصاً لدعم نموّ كتل الأورام بطريقة محكمة وقابلة للتكرار.

وعلى عكس الأساليب التقليدية التي عادة ما تكون مكلفة ومعقدة ولا يمكن حفظها لمدة طويلة، توفر هذه الأداة للباحثين وسيلة لتخزين مجموعة ضخمة من نماذج الأورام الجاهزة للاستخدام، فيمكن رفع حرارتها واختبارها وقت الحاجة.

ويقود الفريق الذي أجرى الدراسة، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والهندسة الحيوية، الدكتور محمد قسايمة، مع المؤلف الأول الباحث المشارك، الدكتور أيوب كلية، وزملائه في مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة في جامعة نيويورك أبوظبي (AMMLab).

وقال الدكتور محمد قسايمة: «تمثل هذه التقنية خطوة مهمة في أبحاث السرطان، فللأداة هيكل قائم على الألياف التي تشكّل بيئة متوافقة حيوياً مع الخلايا، ما يسمح لنماذج الأورام بالتطور مثل الأورام السرطانية الحقيقية، إن تخزين هذه النماذج للاستخدام طويل الأمد قد يسهم في تسريع مرحلة الاختبار ما قبل السريري، ويقلل الاعتماد على النماذج الحيوانية، ويفتح آفاقاً جديدة للأبحاث الموجهة نحو المرضى».

وأضاف: «اختبر الفريق تأثير أدوية العلاج الكيميائي المتوفرة على نماذج أورام الدماغ المزروعة في الأداة المبتكرة، التي استجابت بشكل مشابه لاستجابة الأورام في أجسام المرضى، ما يشير إلى إمكانية تطوير أنظمة قابلة للتكرار وواقعية وقابلة للتوسع لاختبار الأدوية بناء على التقنية الجديدة».

وقال الدكتور أيوب كلية: «حرصنا على تصميم منصة بسيطة وموثوقة وميسورة التكلفة، لمعالجة ما يمثل عنق الزجاجة في عملية تطوير علاجات السرطان».

وأضاف: «من خلال تصميم ورق الترشيح لاستزراع الأورام، يمكننا زراعة النماذج وتجميدها وإعادة استخدامها في تجارب متعددة، كما أننا بصدد دراسة استخدام عينات أورام من المرضى أنفسهم لتطوير علاجات موجهة لكل مريض»، مشيراً إلى أن تقنية «سفيرومايتريكس» يمكن أن تقلل من التكاليف والفترة اللازمة للاختبار ما قبل السريري، وهي توفر بدائل إنسانية للتجارب على الحيوانات، وتمهد الطريق لتطبيقات علم الأورام الدقيق الموجه نحو المرضى.

• تخزين نماذج الأورام للاستخدام طويل الأمد يقلل الاعتماد على النماذج الحيوانية.