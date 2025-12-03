"الإمارات الصحية" تطور خدمات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مواصلة تطوير خدمات فحص اللياقة الطبية لإصدار وتجديد تأشيرات الإقامة ضمن برنامج "وقايتي"، الذي يغطي 20 مركزاً موزعاً في دبي والإمارات الشمالية، ويعد من أبرز المبادرات التي تهدف إلى ضمان تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعكس التزام المؤسسة بالتميز في تقديم الخدمات الصحية والتحول الرقمي.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عبدالله النقبي، أن خدمات "وقايتي" تمثل نموذجاً رائداً في دعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" 2031، بفضل تحقيقها قفزات نوعية في مؤشرات جودة الحياة، موضحاً أن توفير خدمات سريعة ومتكاملة والحصول على نتائج الفحص خلال أقل من 24 ساعة يجسد التزام المؤسسة بوضع المتعامل في صدارة أولوياتها، من خلال الاعتماد على الحلول الذكية وتعزيز سلاسة الإجراءات وضمان سرعة الإنجاز.

وقد أصبحت خدمات "وقايتي" اليوم الوجهة السريعة والموثوقة لإصدار الشهادات الطبية، حيث تجري المراكز المعتمدة أكثر من 2500 فحص يومياً باستخدام التقنيات الحديثة، مثل تحليل صور الأشعة بالذكاء الاصطناعي، وتوفر مجموعة من الخدمات المتميزة التي تضمن راحة المتعامل، بما في ذلك الخدمات المتنقلة التي تشمل الخدمة المنزلية لإجراء فحص اللياقة الطبية لتجديد التأشيرة للأفراد، وخدمة الحافلة المتنقلة التي تصل مباشرة إلى مواقع المتعاملين لإصدار وتجديد التأشيرة للشركات.

وتتوزع المراكز العشرين التي تقدم خدمات "وقايتي" على مستوى دولة الإمارات بواقع 7 مراكز في دبي و6 مراكز في الشارقة ومركزين في عجمان ومركزين في رأس الخيمة ومركزين في الفجيرة ومركز واحد في أم القيوين، حيث تحرص جميع مراكز الخدمة على توفير رحلة متعامل مريحة وسريعة ضمن بيئة تراعي الخصوصية وتلبي احتياجات الأفراد والعائلات والشركات على حد سواء.

وتواصل المؤسسة العمل على توسيع نطاق خدمات "وقايتي" مستقبلاً لتشمل مواقع جديدة وباقة إضافية من الحلول الصحية التي تواكب احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم وتعزز تجربتهم الصحية الشاملة، بما يرسخ ريادة الدولة في تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة متمحورة حول المريض.