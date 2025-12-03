تدخُّل جراحي يعيد إلى مريضة مواطنة قدرتها على الحركة

سجّل مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً طبياً نوعياً، تَمثّل في إعادة الأمل لمريضة مواطنة في عقدها الرابع، بعد معاناة استمرت ثلاث سنوات، مع آلام شديدة في الرقبة امتدت إلى الطرف العلوي الأيسر، مصحوبة بتنميل وضعف، أثّر في قدرتها على الحركة والقيام بمهامها اليومية.

وبعد رحلة طويلة من العلاجات الدوائية والتحفظية، من دون أي تحسن، أسهم التدخل الطبي المتقدم في إحداث تحول ملحوظ، مكّنها من استعادة قدرتها على الحركة، وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي.

وأكد مدير مستشفى الفجيرة، الدكتور أحمد عبيد الخديم، لـ«الإمارات اليوم» أن الاستثمار في الكفاءات الطبية والتجهيزات الحديثة عامل رئيس في تحقيق مثل هذه النجاحات.

وأضاف: «يمثل هذا النجاح نموذجاً لما نحرص عليه في مستشفى الفجيرة من تقديم رعاية صحية متكاملة تستند إلى الخبرة الطبية والسريرية، وتضمن نتائج علاجية تنعكس مباشرة على جودة حياة المرضى».

وأكدت المدير الفني لمستشفى الفجيرة، الدكتورة أمل المعيني، أن المريضة خضعت لتدخل جراحي متقدم، أسهم في معالجة المشكلة بشكل جذري، واستعادة الحركة الطبيعية للرقبة، وتخفيف الضغط على الأعصاب. وأضافت أن ما تحقق يعكس جاهزية الكوادر الطبية وكفاءتها، إلى جانب توافر أحدث التقنيات والإمكانات في المستشفى، ما يسهم في تقديم رعاية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري ورئيس قسم العظام والمسؤول عن متابعة الحالة، الدكتور وائل السماك، بأن هذه الحالة تبرز أهمية التدخل الطبي في الوقت المناسب، وأثره الكبير في تحسين حياة المرضى.

وقال: «شهدنا تحسناً لافتاً في قدرة المريضة على الحركة خلال أسابيع قليلة، وهو ما يعكس تكامل منظومة الرعاية في المستشفى، واعتمادها على تقييمات دقيقة وخطط علاجية تضع احتياجات المريض في مقدمة الأولويات».

وخضعت المريضة لإجراء جراحي متقدم، ساعدها على التعافي بشكل سريع، حيث اختفى معظم الأعراض، واستعادت قدرتها على استخدام ذراعها اليسرى، مع تحسن كبير في أدائها الحركي.

وخلال زيارتها الأخيرة لعيادة جراحة العظام، بعد خمسة أسابيع من العملية، أعربت المريضة عن سعادتها وامتنانها للفريق الطبي الذي أعاد إليها القدرة على ممارسة حياتها اليومية براحة ومن دون ألم.

ويعكس الإنجاز التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتوفير خدمات رعاية متقدمة، ترتكز على الكفاءة الطبية والابتكار، وتسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الصحية الحكومية في دولة الإمارات.