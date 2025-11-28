«الأعمال الخيرية العالمية» تُسلّم «الصحة» السورية 50 جهاز غسيل كلى

تسلّمت وزارة الصحة السورية 50 جهازاً لغسيل الكلى، قدمتها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بحضور الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم القطاع الصحي في سورية، وتعزيز خدمات رعاية مرضى الفشل الكلوي.

وأكد خالد الخاجة أن هذا المشروع يجسد حرص الهيئة على دعم المشروعات الصحية ذات الأولوية في سورية.

وقال إن تسليم 50 جهاز غسيل كلى لوزارة الصحة السورية خطوة عملية، تستهدف الحفاظ على حياة مرضى الفشل الكلوي، وتوفير بيئة علاجية أفضل لهم، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لإخوتنا في سورية، وتخفيف الضغط عن مراكز الغسيل القائمة، وتقليص فترات الانتظار.

وشكر المحسنين والمحسنات على دعمهم السخي لمبادرات الهيئة، مثمناً ثقتهم بمشروعاتها ودورهم المحوري في دعم هذا النوع من المشروعات لما فيه من أثر على حياة الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة السورية لدراسة أبرز احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية، وتنفيذ مزيد من المبادرات وبرامج دعم المرضى، بما يُسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية هناك.