عيادة متخصصة بالصحة النفسية للنساء في أبوظبي

أطلقت «سكينة» - الشبكة المتخصصة في مجال الصحة النفسية التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث»، بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث» - عيادة متخصصة في الصحة النفسية للنساء.

وتركز العيادة على نهج شامل يتمحور حول المريضة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم للنساء اللواتي يعانين اضطرابات نفسية متعددة، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتوتر، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل التقييم النفسي الكامل والعلاج السلوكي المعرفي، إلى جانب دعم مخصص للتعامل مع الضغوط النفسية، خصوصاً خلال مرحلتي الحمل وما بعد الولادة، كما تقدّم العيادة جلسات علاج جماعي، ودعم الأقران، وتدخلات مصممة لتقليل الشعور بالعزلة الاجتماعية، وتعزيز القدرة على التكيف النفسي.

ويُعدّ دعم الصحة النفسية خلال مرحلتَي الحمل وما بعد الولادة من المحاور الرئيسة لهذه المبادرة، حيث توفر للنساء تقييمات نفسية كجزء روتيني من الرعاية السابقة للولادة، إضافة إلى دعم مخصص لما بعد الولادة، ويتيح ذلك التعرّف المبكر إلى النساء المعرضات للخطر، وتقديم رعاية استباقية لهن.

والعيادة هي الوحيدة من نوعها في أبوظبي المخصصة بالكامل لصحة المرأة النفسية، حيث يديرها فريق نسائي متخصص يتكون من طبيبات نفسيات وأخصائيات في علم النفس، وتوفر بيئة آمنة تراعي الخصوصية والثقافة المحلية، مع اعتماد نهج شامل للرعاية يركز على تقديم دعم مستدام، يأخذ بعين الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية لرفاه المرأة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»، الدكتور زين اليافعي، إن إطلاق عيادة الصحة النفسية للنساء، يُمثّل خطوة محورية نحو توفير رعاية متخصصة يسهل الوصول إليها، ويؤكد التزام الشبكة بدعم الرفاه النفسي وتعزيز القدرة على التكيف، مشيراً إلى أن «سكينة» تواصل جهودها لتقديم دعم إنساني وتمكين الأفراد من خلال التوعية بالصحة النفسية والرعاية المتكاملة.

من جانبه، أفاد الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، بأن صحة المرأة تمثّل أولوية، مؤكداً أن إطلاق العيادة المتخصصة يهدف إلى تمكين النساء من طلب الدعم الذي يحتجن إليه في بيئة متعاطفة وآمنة، وأن توفير مساحة ترحب بالنساء وتمنحهن الشعور بالتقدير والفهم، يفتح المجال لمناقشات صريحة حول الصحة النفسية، ويُعزّز الرفاه طويل الأمد.