«تداوي الصحية» بدبي تطلق نموذجاً طبياً غير مسبوق .. رعاية تعادل 10 أطباء لكل مريض

أعلنت مجموعة «تداوي للرعاية الصحية» في دبي عن تبنّي خطة استراتيجية جديدة لمضاعفة كفاءة خدماتها العلاجية، بحيث يحصل المريض الواحد على رعاية تعادل جهود 10 أطباء، وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الطبية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدّمة ويرتقي بتجربة المريض.

ويأتي هذا التوجّه عقب الزيارة التي قام بها وفد من مجموعة تداوي الإماراتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة مروان إبراهيم حاجي ناصر، إلى مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، حيث اطّلع خلالها على النماذج المتقدمة في إدارة الأنظمة الطبية وتشغيل المستشفيات الكبرى، التي تستقبل يومياً أكثر من20 ألف مريض في المستشفى الواحد، ما يتيح بيئة فريدة لتراكم الخبرة السريرية لدى الأطباء الصينيين.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، "نحرص في مجموعة تداوي للرعاية الصحية على تعزيز الخبرة السريرية للأطباء، ومن هنا جاء قرارنا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتنا الطبية، ليصبح استخدامه في التشخيص خطوة إلزامية داخل المستشفى، مايسهم في دعم خبرات الكوادر الطبية ومضاعفة قدرتها على دقة التشخيص واتخاذ القرار ".

وأضاف: "هدفنا أن يكون كل طبيب في تداوي مدعوماً بأكبر قدر من المعرفة، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات ضخمة تضم ملايين الحالات الطبية، والذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الطبيب، بل شريك يرفع دقّة التشخيص ويقلّل نسبة الخطأ ويعزز جودة العلاج."

وأشار إلى أن زيارة وفد تداوي إلى شنغهاي تأتي من إيمان المجموعة بأن المستقبل لا ينتظر أحداً وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو الطريق إلى بناء نظام صحي أكثر ذكاءً وكفاءة، ويُعدّ هذا التوجّه خطوة محورية في مسيرة مستشفى تداوي التخصصي نحو التحول الذكي، بما يتماشى مع رؤية دبي في بناء منظومة صحية رائدة عالميا ترتكز على الابتكار، والاستدامة، وتمكين الكوادر الطبية بالتقنيات الحديثة.

وأوضح مروان إبراهيم حاجي أن هذا التوجه الاستراتيجي يأتي في إطار سعي تداوي المتواصل إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز تجربة المرضى عبر تسخير الابتكار الرقمي في خدمة الرعاية الطبية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي لتكون وجهة رائدة في قطاع الصحة الذكية على مستوى المنطقة والعالم.

وذكر أن المستشفى يعمل حالياً على تنفيذ خطة مرحلية لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أقسام الأشعة والمختبرات، مع تدريب الكوادر الطبية على آليات استخدام هذه الأنظمة بفعالية، لضمان تحقيق أفضل نتائج للمرضى ورفع كفاءة الأداء الطبي.