«دبي الصحية» و«مستشفى بوسطن للأطفال» يتعاونان للارتقاء بصحة الأطفال

وقّعت «دبي الصحية»، اتفاقية تعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، أحد أبرز المراكز الأكاديمية العالمية المتخصّصة في طب الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تنفيذ مبادرات وبرامج تطويرية تسهم في الارتقاء بصحة الأطفال.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم صحة الأطفال وتعزيز البرامج الهادفة إلى تحسين جودة حياتهم، وتوفير رعاية متكاملة تُلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل الطفولة.

واطلع وفد من مستشفى بوسطن للأطفال على نموذج «دبي الصحية» كنظام صحي أكاديمي متكامل، وجرى استعراض فرص التعاون المستقبلية في مجالات الخدمات السريرية والتعليم والبحث العلمي والعمل الخيري.

وأكد الجانبان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد تُسهم في تطوير خدمات رعاية الأطفال، وتعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية الخاصة بهم حول العالم.

والتقى الوفد مع المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، ونائبة المدير التنفيذي المديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية، الدكتورة حنان السويدي، والمديرة التنفيذية للشؤون الطبية الدكتورة منى تهلك، والمدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية الدكتور طارق فتحي، والمدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل الدكتور محمد العوضي، والمدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي عاطف البريكي.

وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمستشفى بوسطن للأطفال، الدكتور رايان ناجي، عن اعتزازه بالتعاون مع «دبي الصحية»، مؤكداً أن الشراكة تعكس الالتزام المشترك بدعم صحة الأطفال، من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب والتعلم، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم.

من جهته، قال الدكتور محمد العوضي، إن التعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، يمثل قيمة علمية وطبية بارزة في مجال رعاية الأطفال. ونستهدف من خلاله تعزيز العمل الطبي المشترك عبر برامج التدريب وتطوير المهارات، إلى جانب دعم الجهود الخيرية التي تُسهم في تعزيز الأبحاث الطبية، وإطلاق برامج نوعية تحسن جودة حياة الأطفال.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي امتداداً لجهود «دبي الصحية» في توسيع شراكاتها العالمية مع المؤسسات الرائدة، تجسيداً لرؤيتها الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان.