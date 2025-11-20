دبي تُطلق منصة «غذائي المدرسي» لحماية صحة 400 ألف طالب وطالبة

كشفت بلدية دبي عن حزمة مبادرات وإجراءات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة سلامة الغذاء والتغذية في المؤسسات التعليمية بالإمارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائية، عبر تبنّي أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز مكانة دبي كمنصة عالمية لاستشراف مستقبل سلامة الغذاء.

وتضمنت الحُزم والمبادرات منصة «غذائي المدرسي» الجديدة لتحسين جودة الوجبات المدرسية، وتعزيز الوعي الغذائي لدى الطلبة، من خلال مساعد ذكي لتقديم استشارات فورية حول الغذاء الصحي، كما فعّلت البلدية شراكة جديدة مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتقليل الاشتراطات على الشركات الكبرى في مجال سلامة الأغذية وتوحيد الإجراءات، بما يضمن سلاسل إمداد غذائية أكثر مرونة، ويُسرّع عمليات الإفراج عن الأغذية للسوق المحلية، ويُعزّز الوقاية الاستباقية للصحة العامة.

وتفصيلاً، أطلقت بلدية دبي منصة «غذائي المدرسي - My School Food» الموجّهة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين ومورّدي أغذية المدارس، بهدف توفير خيارات غذائية صحية في مدارس دبي، والحد من السمنة لدى الأطفال ومشكلات نمط الحياة المرتبطة بالتغذية غير السليمة، وتستهدف المنصة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة من أكثر من 500 مدرسة وحضانة وجامعة في إمارة دبي، وأكثر من 50 مورداً للأغذية المدرسية، وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» على هامش النسخة الـ19 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي اختتم أمس، أن المنصة تتضمن مساعداً ذكياً يحمل اسم «غالية»، يساعد الطلاب ومورّدي الأغذية في الحصول على إجابات فورية حول سلامة الغذاء، والتغذية المتوازنة، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي، بالاعتماد على قاعدة بيانات ومعايير معتمدة لدى البلدية.

وأضافت أن المنصة الجديدة تُقدّم إرشادات أكثر صرامة في التغذية، تشمل حساب السعرات الحرارية، وتحديد حجم الحصة الغذائية، وربط الوجبات بالفئة العمرية، لضمان وضوح الملصقات والتحكم في الكميات، كما تركز المنصة على تعزيز استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وزيادة الألياف، وتقليل السكريات، وتعزيز شرب الماء، وتنظيم تناول المشروبات المنبهة، وأوضحت أن المنصة تتضمن أيضاً اشتراطات محددة للحفاظ على النظافة الشخصية، ومنع انتقال الأمراض، وإدارة مسببات الحساسية، وتطبيق ضوابط سلامة الغذاء الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

ووسّعت بلدية دبي جهودها عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة، ومؤسسات أكاديمية، على هامش المؤتمر، بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع.

وتضمنت أبرز تلك الاتفاقات توقيع البلدية مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بهدف تقليل الاشتراطات للشركات الكبرى في مجالات سلامة الأغذية، لتوفير سلاسل إمداد غذائية مرنة، وتوحيد الإجراءات لضمان انسيابية العمل وتحسين كفاءة الخدمات الرقابية بالمنطقة الحرة لجبل علي، وتسريع إجراءات الإفراج عن الأغذية للسوق المحلية، وتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة، كما وقّعت البلدية اتفاقية مع شركة إيكولاب الإمارات للتعاون في سلامة أنظمة المياه والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وتطوير الأنظمة الرقابية والممارسات المستدامة، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وفي إطار تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي، أبرمت البلدية مذكرات تفاهم مع الجامعة الكندية - دبي، وجامعة مانيبال للتعليم العالي - دبي، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات بحثية في سلامة الغذاء، وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في الرقابة وتقييم المخاطر الغذائية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة للشباب.