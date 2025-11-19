مختبر ثلاثي الأبعاد لكشف السرطان.. ونظام رقمي لحماية أعضاء المرضى أثناء العمليات

شهد «منتدى دبي للمستقبل 2025»، أكبر تجمع لخبراء ومؤسسات المستقبل في العالم، في أول أيام دورته الرابعة، أمس، سلسلة فعاليات نوعية تضمنت ابتكارات من المستقبل وتجارب تكنولوجية بالواقع الافتراضي والمعزز والممتد، تهدف لإشراك الجمهور بشكل تفاعلي في جهود تصميم مستقبل مستدام والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية، إضافة إلى ورش عمل تخصصية، وركن متكامل مخصص لمناسبات إطلاق وتوقيع كتب المستقبل مع كتّاب ومؤلفين وناشرين عالميين.

وتضمنت التجارب التفاعلية المتاحة لزوار المنتدى من أكثر من 100 دولة العديد من الابتكارات المستقبلية مثل «نباتات المستقبل»، وهي تجربة تتيح للحضور فرصة تصميم أنظمة بيئية تخيلية تربط الطبيعة الرقمية بالفضاء المادي وتعيد تصور مستقبل العالم الطبيعي، و«حوار الغابات» وهي عرض تفاعلي يجمع بين الطبيعة الرقمية والفضاءات الواقعية، إلى جانب عروض الواقع الافتراضي مثل «فن التغيير»، وهي تجربة واقع افتراضي مرسومة باليد وتستكشف مفاهيم الهوية والذاكرة وحوار الذات بين الحاضر والماضي والمستقبل، و«حُماة الغابة»، فيلم بتقنية الواقع الغامر الذي يتناول العلاقة التكاملية بين الإرث المعرفي البشري واستدامة التنوع الحيوي.

وقدّم طلبة الجامعات العرب في سباق «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في منتدى دبي للمستقبل، سلسلة ابتكارات طبية متقدمة تُجسّد تحولاً نوعياً في قطاع الرعاية الصحية، معتمدين على الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية والتقنيات الدقيقة، وقالت الطالبة حمدة الشحي، من جامعة خليفة لـ«الإمارات اليوم»: «قدّمتُ مشروع مستشعر حيوي للتشخيص الفوري، قادر على رصد بروتينات مسببات الأمراض في أقل من ثانية حتى داخل العينات المعقدة مثل الدم ومياه الصرف والحليب».

وأضافت: «يعتمد المستشعر على فيروسات مهندسة وراثياً مرتبطة بأكسيد الجرافين، ما يمنحه حساسية عالية تصل إلى جزء من البليون دون الحاجة إلى أجسام مضادة أو تجهيزات مخبرية معقدة، ويسهم هذا الابتكار في توفير تشخيص سريع ومتاح، خصوصاً في أماكن انتشار الأوبئة ومختبرات الصحة العالمية وسلامة الغذاء».

وقدّم الطالب هيثم الهزايمة، من الأردن، مشروع «إنزيرو»، وقال الهزايمة: «إن (إنزيرو) نظام ميكروكاتيتر متقدم مصمم لحماية المرضى أثناء عمليات الانصمام من خلال مراقبة الضغط والتدفق داخل الأوعية بشكل مستمر ودقيق. ويتيح هذا النظام للأطباء متابعة حالة القسطرة لحظة بلحظة، ما يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات خلال العمليات الحساسة».

ويتميز الجهاز بقدرته على كشف التدفق العكسي غير المقصود فور حدوثه، وإطلاق تنبيه فوري أو إيقاف الجريان تلقائياً عند الحاجة، إضافة إلى التكيف مع تدفق الدم اعتماداً على خوارزميات ذكاء اصطناعي. ويوفر هذا الابتكار مستوى أعلى من الأمان داخل الغرف الجراحية، مانحاً الأطباء أداة ذكية تتنبأ بالخطر قبل وقوعه.

وأوضحت الطالبة بسمة ناجي، من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، أنها قدّمت جهازاً ميكروفلويدياً مطبوعاً بالتقنية ثلاثية الأبعاد، قادراً على كشف سرطان الكبد من قطرة دم واحدة خلال 15 دقيقة فقط، إذ يعتمد الجهاز على آلية دقيقة تتيح الحصول على نتائج موثوقة بسرعة دون الحاجة إلى تجهيزات مخبرية كبيرة.

وأضافت: «يعمل النموذج من خلال فصل البلازما دون استخدام أجهزة الطرد المركزي، والاستعانة بهلام خاص وأجسام مضادة ذهبية لتضخيم الإشارة، وقياس بروتين GPC3 المرتبط بسرطان الكبد، ثم عرض النتيجة رقمياً عبر مستشعر مدمج».

وقالت الطالبة سارة فيدا، من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إن مشروعها «وصل» يركز على دعم الصحة النفسية من خلال منصة رقمية تراعي الخصوصيات الثقافية العربية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المزاج وتقديم إرشاد علاجي شخصي متوافق مع الحالة العاطفية للمستخدم.

وتوفّر المنصة أدوات يومية مثل كتابة اليوميات وتتبع المزاج، وتكاملاً مع الساعة الذكية لتسجيل المؤشرات الحيوية، إضافة إلى بيئة دعم مجتمعي آمنة. ويُعد «وصل» إضافة نوعية لقطاع الصحة النفسية الرقمية، خصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول تراعي الخصوصية وتكون سهلة الوصول للمستخدمين.

وأكد عميد أكاديمية دبي للمستقبل، محمد القاسم، أن المشاريع الأربعة تعكس قدرة الطلبة على دمج الذكاء الاصطناعي مع البيولوجيا والهندسة والمواد المتقدمة لإنتاج تقنيات طبية تتفوق في سرعتها ودقتها وتكلفتها على الأساليب التقليدية.

وقال: «يقدّم هؤلاء الطلبة نموذجاً واضحاً لطبّ المستقبل القائم على الابتكار المتعدد التخصصات».

حمدة الشحي:

• مشروع المستشعر الحيوي يشخّص ويرصد مسببات الأمراض في أقل من ثانية.

بسمة ناجي:

• صممتُ جهازاً لكشف سرطان الكبد من قطرة دم واحدة خلال 15 دقيقة فقط.

سارة فيدا:

• مشروع «وصل» منصة رقمية تعيد صياغة مفهوم الصحة النفسية.

هيثم الهزايمة:

• مشروع «إنزيرو» نظام يتيح للأطباء متابعة حالة القسطرة لحظة بلحظة.