«تحدي السكري» يُحفّز المشاركين على تبنّي أسلوب حياة صحي

تحوّل «تحدي السكري 2025»، الذي نظّمه مستشفى رأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى رحلة مُلهِمة نحو التغيير والشفاء، بعد أن تمكّن المشاركون من السيطرة على مرض السكري، وتحسين حالتهم الصحية بشكل لافت، ما يؤكد أن إدارة السكري لا تتعلق بالأدوية فقط، بل تبدأ من تغيير نمط الحياة والإصرار على الالتزام بالعادات الصحية.

وشهدت النسخة الرابعة من التحدي، الذي امتد 12 أسبوعاً بين 21 أغسطس و13 نوفمبر، مشاركة أكثر من 5200 شخص من مختلف إمارات الدولة، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الحضور المباشر، والمتابعة عبر الإنترنت، ومتابعة من الشركات، مع تمثيل من المشاركين الذين حضروا نيابة عن شركاتهم، إضافة إلى حضور إدارة المستشفى وأهالي المشاركين.

وسعى التحدي إلى خفض مستويات السكر التراكمي لدى المشاركين، مع متابعة دقيقة من فريق طبي لتقديم الإرشادات الغذائية والنصائح الصحية، حيث وزّعت الجوائز النقدية والمكافآت الصحية على الفائزين، بما في ذلك قسائم الفحوص الطبية، واشتراكات النوادي الرياضية، ورحلات السفر.

وفاز 22 مشاركاً من مجموعتي الحضور والمتابعة عبر الإنترنت بجوائز مالية متفاوتة تصل إلى 20 ألف درهم إجمالاً.

ومن بين المشاركين، برزت قصة رضا محمد عثمان بشير الذي استطاع تحدي مرض السكري، وتحقيق تحسن ملموس في صحته، وفاز رضا بجائزة قدرها 2000 درهم، ووصف مشاركته في التحدي بأنها نقطة فارقة في حياته، وقال: «الالتزام بالأغذية الصحية ساعدني على خفض السكر التراكمي، ما انعكس إيجاباً على صحتي الجسدية والنفسية».

وفي الفئة البدنية للرجال، حصد كارثك أنبازهاجان (من الهند) المركز الأول وجائزة مالية قدرها 5000 درهم.

وأكّد منظمو التحدي أن الهدف من المبادرة هو تشجيع المصابين على تبنّي أنماط حياة نشطة وغذاء متوازن، مشيرين إلى أن النتائج التي تحققت تعكس قوة الإرادة، والتغيير الإيجابي الذي يمكن تحقيقه بالالتزام والمثابرة.