"فايزر" تطلق دواء جديدا في الإمارات مضادا للبكتيريا سالبة "الغرام"

أعلنت شركة فايزر عن إطلاق دواء جديد في دولة الإمارات مخصص للمرضى البالغين الذين يعانون من عدوى بكتيرية خطيرة ناجمة عن البكتيريا سالبة الغرام (Gram-negative bacteria).

تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تفقد البكتيريا استجابتها للأدوية المتاحة، مما يجعل السيطرة على العدوى أكثر تعقيداً ويزيد من احتمالية المضاعفات الخطيرة.

وتشكل العدوى المقاومة الناجمة عن البكتيريا سالبة الغرام تحدياً بالغ الخطورة، إذ تحدّ من الخيارات العلاجية الفعالة وتؤدي إلى إطالة فترة بقاء المرضى في المستشفيات، وتفاقم المعاناة الصحية والنفسية للمصابين وعائلاتهم.

ويمثل هذا العلاج المتطور إضافة محورية للمنظومة العلاجية، حيث يعيد الفعالية في مواجهة أكثر مسببات الأمراض مقاومة، ويمنح الأطباء أداة طال انتظارها لعلاج العدوى المستعصية.

وقال سيرهات يالتشينكايا، رئيس فايزر في منطقة الخليج: " في فايزر، يبقى المريض في صميم رؤيتنا ورسالتنا. ويجسّد هذا التطور التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا العلمية والإنسانية، وسعينا الدائم إلى ابتكار حلول طبية تحدث أثراً حقيقياً في حياة المرضى والمجتمعات. وعلى امتداد أكثر من 175 عاماً، كرّست فايزر جهودها لتكون في طليعة المواجهة ضد الأمراض المعدية، ويأتي تركيزنا المستمر على مقاومة المضادات الحيوية امتداداً لهذا النهج. ونحن نعتز بتعزيز شراكاتنا مع مزوّدي الرعاية الصحية والجهات الحكومية في دولة الإمارات، لنعمل معاً على ضمان وصول المرضى إلى علاجات منقذة للحياة اليوم، والحفاظ على فاعليتها لصالح الأجيال القادمة".