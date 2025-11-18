جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم تختتم المؤتمر الدولي الثالث بقيادة الدكتورة سارة البستكي

اختُتمت اليوم في فندق رافلز دبي فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجراحة القولون والمستقيم، الذي نظمته جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم برئاسة الدكتورة سارة البستكي، استشارية جراحة القولون والمستقيم وأول إماراتية تقود مؤتمرًا دوليًا متخصصًا في هذا المجال.

وشهد المؤتمر حضوراً علمياً واسعاً بمشاركة أكثر من 60 خبيراً من 20 دولة، مؤكداً قدرة الإمارات على استقطاب أبرز الكفاءات العالمية وترسيخ مكانتها على الساحة الطبية الدولية.

________________________________________

افتتاح المؤتمر برعاية وتشريف سعادة الدكتور أمين الأميري

انطلقت فعاليات المؤتمر بحفل افتتاح رسمي أقيم برعاية وتشريف سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمرات الطبية العالمية في دعم جودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والمعرفة وتطوير الكفاءات الطبية المتخصصة.

________________________________________

إنجاز إماراتي يواكب طموحات الدولة ويعزّز حضورها العالمي

منذ تأسيس الجمعية في عام 2020 وانطلاق النسخة الأولى من المؤتمر في عام 2023، نجحت جمعية الإمارات—بقيادة الدكتورة سارة البستكي—في تحقيق قفزات نوعية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أربع سنوات.

وقد تمكنت الجمعية من بناء موقع تنافسي قوي بين جمعيات عالمية عريقة تمتلك خبرات تتجاوز 20 عامًا، ما يعكس رؤية الإمارات في تطوير التعليم الطبي ودعم الكفاءات الوطنية.

________________________________________

جلسات علمية متقدمة وتبادل دولي للخبرات

تضمّن المؤتمر مناقشة أحدث التطورات في:

• الجراحة الروبوتية

• التدخلات طفيفة التوغل

• الذكاء الاصطناعي في تخطيط العمليات الجراحية

• أمراض الأمعاء الالتهابية

• علاج أورام القولون والمستقيم

كما شملت الفعاليات ورش عمل تطبيقية وبرامج تدريبية للأطباء المقيمين والجراحين الشباب، مما منح المؤتمر بعداً تعليمياً ومهنياً متقدماً وساهم في تعزيز منظومة التعليم الطبي في الدولة.

________________________________________

الدكتورة سارة البستكي… قيادة إماراتية تعيد تشكيل المشهد العلمي

برزت مكانة الدكتورة سارة البستكي خلال المؤتمر كقائدة علمية مؤثرة قادرة على تمثيل الإمارات عالميًا في واحد من أدق التخصصات الطبية.

وفي كلمة الختام، قالت الدكتورة سارة:

“ما تحقق اليوم ليس مجرد مؤتمر ناجح، بل خطوة تعكس إرادة الإمارات وقدرتها على قيادة التطور الطبي العالمي. رؤيتنا واضحة: الارتقاء بالعلم لخدمة الإنسان، وتمكين الأطباء من أدوات المستقبل.”

________________________________________

شراكات علمية تعزز الحضور الدولي للإمارات

شهد المؤتمر تعاونًا وثيقًا مع مؤسسات علمية مرموقة، أبرزها:

• منظمة كرون وكوليتس الأوروبية (ECCO)

• الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم

• مبادرة الأبحاث المفتوحة (Open Source Research)

هذه الشراكات أسهمت في تعزيز القيمة العلمية للمؤتمر وترسيخ دور دبي كوجهة عالمية تجمع بين الخبرة الدولية والابتكار الطبي.

________________________________________

ختام يرسّخ ريادة الإمارات عالميًا

يمثل اختتام المؤتمر هذا العام محطة مهمة في مسيرة جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، التي أصبحت خلال سنوات قليلة فقط جهة علمية مؤثرة إقليميًا ودوليًا.

كما يعكس الحدث نجاح الإمارات في تثبيت مكانتها مركزًا للمعرفة والبحث والابتكار الطبي، بفضل كفاءات وطنية قادرة على إيصال العلم الإماراتي إلى العالمية.

🌐 للمزيد من المعلومات: www.escrs.ae