«دبي للإسعاف» تنضم للاتحاد الدولي للمستشفيات

حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنجازاً عالمياً غير مسبوق بانضمامها رسمياً إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF)، لتصبح أول مؤسسة إسعاف في العالم تحظى بهذه العضوية الرفيعة.

ويؤكد الإنجاز المكانة الريادية لدبي في قطاع خدمات الطوارئ الطبية، ويعكس جهود المؤسسة في الارتقاء بمعايير خدمات الطوارئ، من خلال منظومة إسعافية متقدمة تعتمد على الابتكار والتميز وجودة الرعاية.

وجاء الإعلان تزامناً مع مشاركة المؤسسة، برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل عبدالكريم جلفار، في المؤتمر العالمي للمستشفيات بجنيف، حيث شارك في حلقة نقاشية ركزت على التحولات التي تشهدها خدمات الإسعاف في دبي، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الاستجابة وتحسين النتائج السريرية.

وتمنح عضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فرصة للانضمام إلى شبكة عالمية من أبرز رواد الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، إلى جانب تعزيز قدرتها على دعم السياسات، وتطوير برامج مبتكرة ترتقي بخدمات الطوارئ الطبية.

وقال مشعل جلفار: «نفخر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن نكون أول مؤسسة إسعاف على مستوى العالم تنضم إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، هذا الاعتراف الدولي يعكس المكانة العالمية التي وصلنا إليها، والتزامنا بتقديم خدمات استثنائية ورائدة، كما أن العضوية - باعتبارها إضافة نوعية لمسيرة عمل المؤسسة - تتيح لنا فرصة الانضمام إلى شبكة مرموقة من رواد الرعاية الصحية، وتعزيز دورنا في دعم السياسات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى فتح آفاق واسعة للابتكار والبحوث. وسنواصل من خلال هذا التعاون، الارتقاء بجودة خدماتنا، بما يضمن تقديم رعاية طبية إسعافية فائقة الجودة لسكان دبي وزوارها».

من جانبها، أفادت مديرة إدارة الشؤون الطبية والفنية، الدكتورة شمسة حماد، بأن الانضمام للاتحاد يُشكّل إضافة محورية لمسيرة تطوير الخدمات في المؤسسة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل رافداً مهماً لتعزيز جودة الخدمات الإسعافية، ورفع كفاءة البروتوكولات الطبية.

وشرحت أن «العضوية ستتيح لنا الوصول إلى أحدث التطورات العلمية والممارسات العالمية في مجال طب الطوارئ والرعاية قبل المستشفى، ما يدعم خططنا في تطوير البرامج التدريبية والمعايير السريرية، وتحسين جاهزية الفرق الطبية».

وتابعت أن «التعاون الدولي سيسهم في تعزيز قدراتنا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعّالة، ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية».