منى تهلك تختتم رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات بإنجازات ملموسة

اختتمت المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «دبي الصحية» نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، الدكتورة منى تهلك، فترة رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه سنة 1929، وذلك تزامناً مع افتتاحها أعمال المؤتمر العالمي الـ48 للمستشفيات في جنيف.

حضر افتتاح المؤتمر مدير عام هيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والخبراء من حول العالم لاستعراض التجارب، وتبادل المعرفة حول مستقبل الرعاية الصحية.

وكانت الدكتورة منى تهلك قد تم انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في عام 2023، حيث شهد الاتحاد خلال فترة رئاستها تطوراً ملموساً في برامجه ومجالات عمله، لاسيما في توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات دولية معنية بإدارة المستشفيات والسياسات الصحية، بما يجسّد نهجها في تعزيز تبادل المعرفة، ودعم المبادرات التي ترتقي بجودة الخدمات الصحية على المستوى العالمي.

حضور إماراتي مؤثر

وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور علوي الشيخ علي أن «النجاح الذي حققته الدكتورة منى تهلك خلال رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات في دورته السابقة، يبرز الدور المحوري والحضور المؤثر للقيادات النسائية الإماراتية في المحافل الدولية، ومساهمتهنَّ الفعّالة في تشكيل مستقبل القطاع الصحي على المستوى الدولي»، مشيراً إلى أن هذا الحضور المُشرِّف جاء ثمرةً للدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، التي هيّأت للكوادر الوطنية بيئة تمكّنهم من أداء أدوار مؤثرة وفاعلة محلياً وعالمياً.

وقال: «نجحت الدكتورة منى تهلك خلال فترة رئاستها للاتحاد في بناء جسور التعاون مع مؤسسات دولية مؤثرة، ما أسهم في توسيع دائرة الحوار العالمي حول جودة الرعاية وسياسات المستشفيات، وننظر إلى ما حققته باعتباره إنجازاً نوعياً يعزز حضور المرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار».

نموذج مُلهِم

بدوره، قال الدكتور عامر شريف: «نفخر بالإنجازات التي حققتها الدكتورة منى تهلك خلال فترة رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات، والتي عكست حضوراً فاعلاً على الساحة الصحية العالمية، كما نعتز بكونها أول إماراتية وعربية تتولى هذا المنصب الرفيع، إذ شكّلت نموذجاً ملهماً للقيادات النسائية، وأسهمت في تعزيز الأثر الإيجابي لمنطقتنا على المستوى العالمي، ما يجعل عطاءها مصدر فخر لدولة الإمارات».

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي للمستشفيات، توجه الدكتور عامر شريف بالشكر إلى الدكتورة منى تهلك على جهودها المميزة خلال فترة رئاستها، التي عززت دور الاتحاد على الساحة الدولية، وأسهمت في تطوير برامجه ومبادراته الداعمة لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

من جانبها، قالت الدكتورة منى تهلك: «تشرّفت بتولي رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال الدورة الماضية، وهي مسؤولية تحملتها بكل فخر واعتزاز، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية، الذي مكّنها من تحقيق التميز والتفوّق على الساحة العالمية، وأتاح لها الفرصة للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الصحي».

وأضافت: «أتوجه بالشكر إلى فريق العمل في الاتحاد الدولي للمستشفيات، على دعمهم الذي أعانني على أداء مهامي خلال فترة رئاستي على الوجه الأكمل، وكان لهذا الدعم كبير الأثر في تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية عزّزت دور الاتحاد على الصعيد العالمي، ورسّخت أسس العمل المشترك، ووسعت دائرة تبادل الخبرات مع شركاء دوليين أسهموا في تطوير منظومات الرعاية الصحية حول العالم».

من دبي إلى العالم

وضمن فعاليات المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مستشفيات جامعة جنيف (HUG)، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف، شارك الدكتور علوي الشيخ علي، والدكتور عامر شريف، خبراتهما ومسيرتهما الملهمة مع نخبة من القيادات التنفيذية الشابة خلال ورشة عمل رئيسة، خُصّصت لمناقشة مفاهيم القيادة الصحية وبناء المسارات المهنية، ضمن برنامج «قادة المستقبل للشباب، وجمعت 48 مشاركاً من 33 دولة حول العالم، حيث شهدت تفاعلاً لافتاً من خلال طرح الأسئلة، وتبادل الرؤى، ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العملية في قطاع الرعاية الصحية.

