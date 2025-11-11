"صحة" توفر علاجا مبتكرا لمرض مجهول السبب

بإشراف دائرة الصحة – أبوظبي، نجح مستشفى توام أحد منشآت شركة صحة، التابعة لـ «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، في تقديم علاج مبتكر لالتهاب التامور مجهول السبب ومرض الستيل، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأسهم العلاج المبتكر الذي يعتمد على دواء «ريلوناسيبت» في تعافي مواطنين إماراتيين شابين كانا يعانيان من أمراض نادرة يصعب علاجها ومقاومة للعلاجات التقليدية، في إنجاز يؤكد التزام صحة بتقديم رعاية صحية محورها المريض ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وتمكن المريضان من الحصول على هذا العلاج المتقدم لالتهاب التامور مجهول السبب المتكرر، ولحالة «مرض ستيل» الاضطراب المناعي النادر عند البالغين المقاوم للعلاجات التقليدية. ويُعد هذا التعافي الناجح من أوائل الاستخدامات لدواء «ريلوناسيبت» في منطقة الخليج لعلاج أمراض نادرة يصعب علاجها.

يُعد «ريلوناسيبت» علاجًا بيولوجيًا يعمل على تثبيط بروتين «الإنترلوكين-1»، وهو أحد المحركات الرئيسية للالتهاب الضار. ومن خلال استهداف هذا البروتين، يساهم العلاج في التخفيف من الأعراض المصاحبة للأمراض النادرة مثل الألم، والحمى المتكررة بشكل مفاجئ، وصعوبة التنفس، والطفح الجلدي، والتورم، والأضرار التي تصيب الأعضاء الحيوية، مما يوفر تحسنًا كبيرًا في نتائج العلاج وجودة حياة المرضى المصابين بأمراض نادرة ومعقدة.

وقامت دائرة الصحة – أبوظبي بتسريع إجراءات الحصول على الاعتمادات والموافقات اللازمة وترميز الدواء وتوثيقه برمز تعريفي، بعد أن أجرى فريقٌ متعدِّد التخصُّصات في قطاع علوم الحياة تقييماً شاملاً لفعاليته، ما يضمن توافر الأدوية المبتكرة للمرضى المؤهلين والتغطية التأمينية لها بما يرتقي بجودة وكفاءة خدمات الرعاية المقدمة في الإمارة.

وقال طبيب استشاري ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى توام، الدكتور خالد عبد الله النقبي: «نحن فخورون بتقديم أحدث العلاجات المبتكرة هنا في دولة الإمارات. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أن مستشفانا أصبح وجهة رائدة في المنطقة لتقديم رعاية عالمية المستوى في علاج الأمراض الروماتيزمية المناعية المعقدة».

وأضافت المدير الطبي التنفيذي – مستشفى توام، الدكتورة دلال المنصوري : "«يبقى المريض على رأس أولوياتنا. ومن خلال إتاحة أحدث العلاجات المتطورة محليًا، فإننا لا نحسن النتائج العلاجية فحسب، بل نمنح الأمل أيضًا للمرضى وعائلاتهم في مواجهة هذه الحالات الصحية الصعبة. هذا هو مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث نقدم معايير عالمية للرعاية داخل مجتمعاتنا».