الإمارات تسجّل إنجازاً عالمياً جديداً في التحول الرقمي الصحي عبر مستشفى فقيه الجامعي

حصل مستشفى فقيه الجامعي، التابع لمجموعة فقيه هيلث، على إنجاز غير مسبوق بحصوله على اعتماد المرحلة السابعة من نموذج تبنّي السجلات الطبية الإلكترونية (HIMSS EMRAM)، ليصبح أول مستشفى في الإمارات يصل إلى هذا التصنيف العالمي المرموق، الذي يُعدّ أعلى معيار للتحول الرقمي في الرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويُجسد هذا التكريم الممنوح من الجمعية الأمريكية لأنظمة إدارة المعلومات الصحية (HIMSS) تتويجًا لجهود المستشفى في تحقيق أعلى مستويات النضج الرقمي، ويعكس التزامه الراسخ بالابتكار والكفاءة المستندة إلى التكنولوجيا، وتميّزه في تقديم رعاية طبية متكاملة تتمحور حول المريض.



تقنية ذكية بلمسة إنسانية

ويُمنح تصنيف المرحلة السابعة للمؤسسات الصحية التي تحقق تكاملاً رقمياً كاملاً وتعمل في بيئة سريرية خالية من الورق، مع توظيف البيانات اللحظية والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي لدعم القرار السريري، ورفع معايير سلامة المرضى، وتحسين الأداء عبر منظومة الرعاية.

وفي مستشفى فقيه الجامعي، لا يُنظر إلى التحول الرقمي كمجرد مشروع تقني، بل كـ تطور شامل يضع المريض والفريق الطبي في صميم كل ابتكار.

فمن خلال أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة متقدمة، وتحليلات دقيقة للبيانات، نجح المستشفى في تحسين سير العمل السريري، وتقليل الأخطاء، وتعزيز نتائج العلاج، مع الحفاظ على جوهر الرسالة الإنسانية التي تميّز مجموعة فقيه.

وأكد د. مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه هيلث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في دبي ، أن هذا الاعتماد «يُجسّد رؤيتنا في جعل التكنولوجيا شريكًا في الرعاية لا بديلاً عنها»، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي «وسيلة لتقريب الإنسان من الرعاية وتحسين تجربته، عبر أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات دقيقة تُقلل الأخطاء وتُعزّز النتائج السريرية».



ترسيخ لرؤية الإمارات المستقبلية

يأتي هذا الإنجاز انسجامًا مع رؤية دبي في بناء منظومة صحية رقمية ومستدامة، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار الطبي والبحث العلمي.

ومن خلال البنية الرقمية المتقدمة، ودمج تقنيات الطب الدقيق والرعاية التنبؤية، يرسّخ مستشفى فقيه الجامعي موقعه كمؤسسة رائدة في تطوير مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة، عبر مزيج يجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة السريرية والاهتمام الإنساني.



نبذة عن مجموعة فقيه هيلث

تُعد مجموعة فقيه هيلث من المؤسسات الطبية الرائدة في الشرق الأوسط، بإرث يمتد لأكثر من 45 عامًا من التميز الطبي والتعليم والبحث العلمي.

ومن مقرها في المملكة العربية السعودية إلى توسعها في دولة الإمارات، تواصل المجموعة تطوير نموذج للرعاية يجمع بين الطب الأكاديمي، والبحث، والابتكار، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

ويُعتبر مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون نموذجًا متكاملًا للمستشفيات الجامعية الحديثة التي تجمع بين التعليم، والبحث، والرعاية السريرية المتقدمة في بيئة رقمية ذكية تتمحور حول المريض.