"الإمارات لزراعة نخاع العظم" يستعرض أحدث العلاجات الجينية لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي

انطلقت اليوم السبت في العاصمة أبوظبي فعاليات مؤتمر الإمارات الرابع لزراعة نخاع العظم والعلاج الجيني للأطفال، بمشاركة أكثر من 700 متخصص من 30 دولة، ويأتي المؤتمر في إطار دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الطبية المتقدمة، وتأكيد سمعتها كمركز للتميز والابتكار في مجال طب الأطفال والعلاجات المتقدمة.

ويجمع المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، رواداً عالميين في أمراض الدم والأورام والعلاج الخلوي للأطفال، تحت شعار "لقاء دولي لأطباء زراعة نخاع العظم للأطفال للاحتفال بنجاح إنقاذ الأطفال عالمياً"، بما يعكس روح التعاون والتقدم المشترك بين مؤسسات الرعاية الصحية والباحثين حول العالم لتطوير العلاجات المنقذة للحياة للأطفال المصابين باضطرابات دموية نادرة.

برنامج علمي متكامل

يتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً شاملاً يمتد على مدى يومين، يضم أكثر من 42 متحدثاً بارزاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والهند والأردن، إضافة إلى نخبة من الأطباء والمتخصصين في المنطقة، و7 جلسات علمية رئيسية و 26 محاضرة وأكثر من 30 عرضًا وورقة بحثية ، كما تشارك في المؤتمر مؤسسات طبية مرموقة من بينها مدينة برجيل الطبية (BMC)، ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا، ومستشفى سينسيناتي للأطفال، ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، ومستشفى إس جيه دي للأطفال في برشلونة.

ويغطي البرنامج محاضرات رئيسية وجلسات نقاش وعروضاً بحثية وورش عمل متخصصة، تتناول أحدث التطورات في مجالات العلاج الجيني لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وزراعة الخلايا الجذعية، والتقنيات الحديثة في الخلايا المناعية والعلاج الجيني علاج خلايا CAR-T، ومناعة زراعة الأعضاء، كما يناقش المؤتمر موضوعات الرعاية الداعمة وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، إضافة إلى تطوير الوصول إلى العلاجات الجينية في المنطقة، والعلاجات الجينية والخلوية المتقدمة في أمراض الدم الوراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، الذكاء الاصطناعي في الطب الدقيق وزراعة النخاع، و التحديات في زراعة النخاع للأطفال في الدول النامية وبرامج بناء القدرات، و أحدث الأبحاث حول زراعة النخاع لأمراض نادرة ومناعية، فيما يعرض المشاركون تجارب علاجية عالمية في زراعة نخاع العظم للأطفال من مراكز رائدة في أوروبا وأمريكا.

تعزيز القدرات الطبية

وقال رئيس المؤتمر ورئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم لدى الأطفال في معهد برجيل للأورام الدكتور زين العابدين: "يعكس هذا المؤتمر مدى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال، وتمكين المرضى من الحصول على أفضل رعاية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، مع الاستمرار في دعم البحث العلمي والتعاون الدولي الذي يرفع معايير الرعاية في المنطقة"، مشيراً إلى أن البرنامج الشامل لزراعة نخاع العظم للأطفال، حقق معدلات بقاء على قيد الحياة تجاوزت 90% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة علاجية رائدة في المنطقة، ويدعم استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر بناء قدرات طبية متقدمة وتنمية الكفاءات الوطنية.

دعم البحث والتعاون الدولي

وسبقت الجلسات الرئيسية للمؤتمر انعقاد دورة تدريبية متخصصة في زراعة نخاع العظم للأطفال 2025، شارك فيها عدد من الأطباء والباحثين الشباب، وغطت مواضيع عملية مثل اختيار المتبرعين وجمع الخلايا الجذعية وحفظها بالتبريد وأنظمة التكييف وإدارة مرحلة ما بعد الزراعة.

وأكد المشاركون التزامهم بمواصلة تطوير المعرفة الطبية وتوسيع مجالات التعاون البحثي وتسريع الوصول إلى العلاجات الجينية الحديثة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات وراثية ونادرة، مشيرين إلى أن الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الجمع بين الابتكار الطبي والتعليم والشراكة الدولية، مشيرين أنه بانطلاق فعاليات هذا المؤتمر، تواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها في رسم ملامح مستقبل طب الأطفال والعلاجات الجينية المتقدمة على مستوى المنطقة والعالم.