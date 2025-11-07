مؤسسة الإمارات للدواء تعلن سحب منتج "هونغ تاي هيربل إنهيلر (يادوم)" من الأسواق

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن سحب منتج "هونغ تاي هيربل إنهيلر (يادوم)"، المنشّق التايلندي من أسواق الدولة بعد ثبوت تلوثه ميكروبياً في عدد من تشغيلاته المتداولة محلياً، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المرضى والمجتمع.

ويأتي هذا الإجراء عقب تحذير رسمي صادر من هيئة الغذاء والدواء التايلندية بشأن تلوث تشغيلة واحدة من المنتج، حيث بادرت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات فورية للتأكد من سلامة باقي التشغيلات المتداولة في الدولة.

وأوضحت المؤسسة أن الفحوصات المخبرية التي أجراها مختبر الجودة التابع لها على عينات تم سحبها من الأسواق، أكدت وجود تلوث ميكروبي يتجاوز الحدود المسموح بها لمستحضرات الاستنشاق وفقًا للدساتير الدوائية العالمية، مما قد يشكل خطراً محتملاً على صحة المستخدمين. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بسحب المنتج بجميع تشغيلاته من الأسواق، وعدم الاكتفاء بالتشغيلات التي شملها التحذير التايلندي.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المؤسسة على حماية صحة الأفراد وضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية المتداولة في الدولة، حيث تتم عمليات السحب بالتنسيق مع البلديات والجهات الرقابية المعنية لضمان إزالة المنتج من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.



إجراءات سحب الأدوية

تعمل المؤسسة على متابعة تنفيذ عمليات السحب والتأكد من إنجازها عبر الجهات المعنية، كما تطلب من أفراد المجتمع عدم استخدام المنتج والتخلص من أي عبوات لديهم.



استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء في الأمن الدوائي

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة وضمان استدامة توفر الأدوية بأعلى معايير الجودة والسلامة. وتركّز المؤسسة على بناء نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، ورصد سلاسل الإمداد الدوائي محلياً وعالمياً، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على توافر الدواء أو سلامته.

كما تعمل المؤسسة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتعاون مع الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، على تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للأمن الدوائي، وتبنّي الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع المنتجات الدوائية منذ تسجيلها وحتى وصولها للمستهلك.