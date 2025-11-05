«الإمارات الصحية» تدعو إلى اتخاذ 7 تدابير وقائية تزامنًا مع تقلبات الجو المغبرة

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية حرصًا على صحتهم وسلامتهم خلال موجات الغبار وتقلبات الطقس التي تشهدها بعض مناطق الدولة، مؤكدة أهمية التعامل بحذر مع الظروف الجوية غير المستقرة، وتجنب التعرض المباشر للعوامل التي قد تسبب مشاكل صحية، خصوصًا لدى مرضى الجهاز التنفسي.

وحددت" الإمارات الصحية" 7 تدابير وقائية تزامنًا مع تقلبات الجو المغبرة وهي كالتالي:

-إغلاق أبواب ونوافذ المنازل بإحكام لمنع دخول الغبار.

-تجنب الخروج إلى الأماكن المفتوحة، خصوصاً أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

-ارتداء كمامة أو استخدم قطعة قماش مبللة لتغطية الأنف والغم، واستبدلها باستمرار.

-أثناء القيادة، أغلق نوافذ السيارة واستخدم نظام التكييف الداخلي بدلاً من الهواء الخارجي

-الحرص على ارتداء النظارات الواقية لحماية عينيك من الغبار.

- في حال ظهور أعراض الحساسية أو ضيق التنفس، التوجه فوراً إلى أقرب مركز صحي لتلقي الرعاية اللازمة.

-إذا كنت تعاني من أمراض تنفسية مزمنة، التزم بتناول أدويتك واستخدام البخاخات في أوقاتها حسب تعليمات الطبيب.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة ويعزز القدرة على مواجهة التقلبات المناخية المصاحبة لموجات الغبار.