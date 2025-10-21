برعاية حمدان بن محمد.. قمة مستقبل الرعاية الصحية تنطلق في دبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق اليوم قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 4500 مختص من مختلف أنحاء العالم.

وتنعقد القمة تزامناً مع «المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة» و«المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة»، لتشكل منصة عالمية تجمع قادة الفكر ورواد القطاع الصحي لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتقنية، ومناقشة مستقبل الطب والرعاية الصحية، وتحظى القمة بدعم هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وستشهد القمة إطلاق ورقة عمل توضح إنجازات دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية، واستراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام للقطاع، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل مع خبراء هيئة الصحة بدبي، وبحث آفاق التعاون المستقبلي.

ويشارك في الحدث أكثر من 50 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً ضمن برنامج علمي متكامل يضم مسارين رئيسين يشملان أكثر من 20 جلسة، و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين. ومن خلال الجمع بين تبادل المعرفة والابتكار والخبرات العالمية، تكرس قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال التميز الطبي.

وفي سياق متصل، يشهد المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة بدبي في نسخته العاشرة هذا العام، نقلة نوعية من خلال شراكته مع جمعية الأشعة في أميركا الشمالية (RSNA)، بهدف تقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى تُسهم في الارتقاء بجودة رعاية المرضى. ويضم المؤتمر أكثر من 50 علامة تجارية، و85 متحدثاً دولياً، ويُقدّم 21 ساعة معتمدة في التعليم الطبي المستمر ضمن برنامج علمي يشمل 24 جلسة تُعقد في قاعتين مخصصتين للتصوير الشعاعي وتقنيات الأشعة، إضافة إلى أكثر من 30 عرضاً للملصقات العلمية. ويمنح هذا الحدث المشاركين منصة مثالية للتعلم والتواصل، واستكشاف أحدث التطورات في مجال تقنيات التصوير الطبي.

إلى ذلك، تستقطب الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM)، 50 علامة تجارية رائدة في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية هذا العام، وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً دولياً، على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب أكثر من 120 عرضاً للملصقات العلمية.

ويتضمن البرنامج العلمي أيضاً جلسات خاصة بالمبادرات الحكومية، تُعقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل (ERADA)، لمناقشة أولويات الصحة العامة، بمشاركة أبرز الجهات المعنية. يُذكر أن قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، تأتي بتنظيم «إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، عضو في إندكس القابضة، بينما تحظى تلك الفعاليات بدعم هيئة الصحة في دبي.

