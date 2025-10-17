برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 الأسبوع المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستعد دبي لاستضافة "قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025" خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنعقد القمة بالتزامن مع "المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة" و"المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة"، ومن المتوقع حضور أكثر من 4,500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الطب والرعاية الصحية، ومناقشة مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويشكل الحدث منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصنّاع القرار وروّاد التطوير في قطاع الصحة، لتبادل الرؤى والخبرات حول الاتجاهات الجديدة التي تسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025: الابتكار والتميز يجتمعان في دبي

تستعد إمارة دبي لاستضافة الدورة الثالثة من قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، التي تكرّس مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال مناقشة مواضيع هامة تشمل تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها، وأحدث توجهات وبرامج التطعيم، والسياحة العلاجية، إضافة إلى الصحة النفسية والجسدية للأطفال.

وسيقدم خبراء في طب الأطفال وصحة المراهقين جلسات ونقاشات متخصصة حول صحة الأطفال في المدارس، بينما سيستعرض مختصون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد كيف تُحدث هذه التقنيات ثورة في مجالات التشخيص والرعاية الطبية. علاوة على ذلك، ستسلط القمة الضوء على أهمية صحة الموظفين في أماكن العمل والرفاهية المهنية، من خلال رؤى يقدمها نخبة من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في القطاع.

وتحظى القمة بدعم هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، حيث ستشهد إطلاق ورقة عمل توضح إنجازات دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية واستراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل مع خبراء هيئة الصحة بدبي وبحث آفاق التعاون المستقبلي.

ويشارك في الحدث أكثر من 70 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً ضمن برنامج علمي متكامل يضم مسارين رئيسيين يشملان أكثر من 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين. ومن خلال الجمع بين تبادل المعرفة والابتكار والخبرات العالمية، تكرّس قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال التميز الطبي، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدفع مسيرة التقدم في العلوم الطبية والارتقاء بجودة الحياة والصحة على مستوى العالم.

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية: "تعكس قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 الدور المتنامي لدبي كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية. فهي تُشكّل منصة محورية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وعرض أحدث الحلول المبتكرة للتصدي لأبرز التحديات الصحية الراهنة. ويجسّد النهج الشامل للقمة، الذي يجمع الجهات الحكومية ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين وقادة الصناعة، الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء منظومة صحية مرنة ومتقدّمة تقنياً تتمحور حول المريض".

وأضاف: "لا تقتصر أهمية هذا الحدث على استعراض أحدث التطورات الطبية فحسب، بل تمتد لتشمل تحفيز النمو المستدام، وتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل الصحة العالمية."

إلى ذلك، أكد الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومدير إدارة حماية الصحة العامة ورئيس اللجنة العلمية للقمة، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمتخصصين في المجال الطبي ومبتكري التكنولوجيا لمواجهة التحديات الصحية المستجدة. وأوضح أن القمة تشكل منصة محورية لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة في مجالات الوقاية من الأمراض، واستراتيجيات التطعيم، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد في رعاية المرضى.

وشدد الدكتور البلوشي على أن قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 تعكس التزام دبي الراسخ بتعزيز الصحة العامة، ودعم أنظمة الرعاية الصحية المستدامة، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في الابتكار الصحي على مستوى العالم.

شراكة نوعية في المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة 2025

في سياق متصل، يشهد المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي في نسخته العاشرة هذا العام نقلة نوعية من خلال شراكته مع جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية (RSNA)، بهدف تقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى تسهم في الارتقاء بجودة رعاية المرضى.

وستقدم الجمعية جلسة حصرية تتناول موضوعات علمية متخصصة تشمل محاضرة حول التصوير المقطعي المحوسب، إلى جانب جلسة تفاعلية حول التصوير السريري لحالات الطوارئ والإسعاف والرعاية الحرجة، فيما ستنظم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية جلسة مخصصة لمناقشة السلامة الإشعاعية والمتطلبات التنظيمية في مجال التصوير الطبي.

كما يشارك في المؤتمر خبراء من الجمعية الهندية لفنيي وتقنيي الأشعة (ISRT) لتقديم أحدث التقنيات والخبرات، بدعم من هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تأكيد على التزام المعرض بتعزيز التعليم الطبي المتخصص.

ويضم المؤتمر أكثر من 50 علامة تجارية و85 متحدثاً دولياً، ويقدّم 21 ساعة معتمدة في التعليم الطبي المستمر ضمن برنامج علمي يشمل 24 جلسة تُعقد في قاعتين مخصصتين للتصوير الشعاعي وتقنيات الأشعة، إضافة إلى أكثر من 30 عرضاً للملصقات العلمية. ويمنح هذا الحدث المشاركين منصة مثالية للتعلّم والتواصل واستكشاف أحدث التطورات في مجال تقنيات التصوير الطبي.

ويحظى حدث هذا العام بدعم من هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجمعية الأشعة في أمريكا الشمالية، وشعبة الإمارات لفنيي الأشعة، والجمعية الدولية لمصوري الأشعة وتقنيي الأشعة، وجمعية أطباء الأشعة الأردنية، ورابطة الاشعة التشخيصية البحرينية، وجمعية أخصائي التصوير بالأشعة في المملكة المتحدة، والجمعية الهندية لفنيي وتقنيي الأشعة، والجمعية العالمية لأخصائيي الأشعة من أصل هندي، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمجلس العلمي للأشعة والتصوير الطبي، مما يعكس التزام المؤتمر بتقديم تجربة تعليمية شاملة للمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية.

الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 تجمع 40 علامة تجارية رائدة وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً

تستقطب الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM) 40 علامة تجارية رائدة في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية هذا العام، وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً دولياً على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب أكثر من 120 عرضاً للملصقات العلمية.

والحدث مصمم خصيصاً لأطباء العائلة وأطباء الطب العام والمهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقدّم جلسات علمية متخصصة تتناول موضوعات متقدمة مثل صحة الجهاز الهضمي، والطب الوظيفي والتكاملي، وعلم الوراثة في طب الأسرة، وأمراض الكبد والكلى، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتخفيف العبء التشخيصي، والرعاية التلطيفية، والوقاية الذاتية والعناية الصحية للكوادر الصحية.

ويحظى المؤتمر بدعم هيئة الصحة بدبي ومؤتمر ومعرض مراكز الرعاية الصحية الأولية في البحرين، ويقدّم برنامجاً علمياً مكثفاً على مدار ثلاثة أيام بالتزامن مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة 2025 وقمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، مما يتيح للمشاركين فرصاً أوسع للتواصل والتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية.

وتشهد جلسات المؤتمر نقاشات وحوارات ثرية يشارك فيها نخبة من الخبراء والأطباء الدوليين، برئاسة كبار المسؤولين في المؤسسات الطبية والدوائر الحكومية والوزارات، ضمن برنامج متكامل يضم عروضاً للملصقات العلمية وملخصات بحثية مقدّمة من خبراء ومؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

كما يتضمن البرنامج العلمي جلسات خاصة بالمبادرات الحكومية، تعقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز إرادة للعلاج والتأهيل (ERADA)، لمناقشة أولويات الصحة العامة بمشاركة أبرز الجهات المعنية.

وفي نسخته الثانية عشرة، يوسع المؤتمر نطاق برامجه العلمية ليغطي جدول أعمال شامل يتناول كافة الجوانب الأساسية للرعاية الصحية الأولية وأحدث المستجدات في هذا المجال.

وتنظم كل من قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، وتحظى هذه الفعاليات بدعم هيئة الصحة بدبي.

وتُجسّد هذه الفعاليات منصة متكاملة تجمع طلاب الطب والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية تحت سقف واحد، مما يتيح لهم الاطلاع على أحدث التطورات العلمية، والتفاعل مع نخبة من الخبراء، والمشاركة في جلسات تفاعلية تثري معارفهم وتعزز دورهم في مواكبة الابتكار الطبي.