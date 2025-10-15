"صحة أبوظبي" تطلق أول منصة للتحليل الذكي للصحة السكانية على مستوى العالم

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إطلاق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، في إنجاز عالمي يُعَدُّ الأول من نوعه لإدارة صحّة السكان المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الإمارة.

وفي إطار رؤيتها الرامية إلى إرساء منظومة صحية من بين الأذكى والأكثر كفاءة على مستوى العالم، يأتي إطلاق المنصة ضمن جهود دائرة الصحة – أبوظبي للتحوُّل من مفهوم الرعاية الصحية إلى مفهوم الصحة القائم على الوقاية والاستباقية، حيث تحتضن المنصة بيانات توفِّرها عدة مصادر سريرية وبيئية، وأخرى مرتبطة بأسلوب الحياة مكونةً توأماً رقمياً موحَّداً لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة.

ويقدِّم التوأم الرقمي رؤية شاملة ولحظية لصحة السكان، ما يمكِّن صُنّاع القرار والمتخصصين الصحيين من تحديد واكتشاف المخاطر مبكراً، والتنبُّؤ بالتوجُّهات الصحية، ومحاكاة تأثير الإجراءات المقترحة قبل تنفيذها. وترتكز المنصة على محوريين رئيسيين؛ هما التنبُّؤ بالتوجُّهات الصحية، والوقاية والعلاج من خلال الإجراءات المناسبة، حيث تقدِّم المنصة باستمرار استراتيجيات مبنية على الأدلة مخصَّصة وفق الخصائص الديموغرافية والصحية لأبوظبي.

ومن خلال الجمع بين التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المكانية، تساعد المنصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وذكاءً، وتُعزِّز تخصيص الموارد الصحية، وتُسهم في تعزيز قدرة الإمارة على التدخُّل المبكر. وتسعى المنصة عبر التنبُّؤ بالمخاطر، ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية، والتدخُّلات المستهدَفة، إلى إطالة متوسط العمر الصحي، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وتمكين المواطنين والمقيمين في أبوظبي من التمتُّع بحياة صحية مديدة.

وقالت وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي: "تتجاوز مهمتنا في دائرة الصحة – أبوظبي ضمان تقديم الرعاية الصحية، حيث نرسم ملامح عصر جديد للحياة الصحية المديدة تلتقي فيه البيانات والوقاية والابتكار معاً، لبناء مجتمعات أكثر صحة وتتمتَّع بجودة حياة أفضل. ونعمل من خلال توظيف التقنيات المتطورة والتعاون العالمي والرؤى المستقبلية الطموحة على إرساء منظومة صحية مرنة واستباقية قادرة على التنبُّؤ بالاحتياجات، وسد الفجوات، وتمكين الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم. نفخر بدور أبوظبي الريادي في إعادة تعريف ما يمكن أن تحقِّقه النُّظم الصحية عندما تستند إلى رؤى مدعومة بالبيانات تقودها رؤية طموحة واضحة».

من جانبه قال المدير العام لـ«مايكروسوفت، في دولة الإمارات، عمرو كامل: "يُعَدُّ إطلاق منصة التحليل الذكي للصحة السكانية علامة فارقة تُسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع في الإمارة. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، تُسهم المنصة في تقديم حلول رعاية صحية استباقية وشخصية، عبر دعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وتعزيز فاعلية برامج الوقاية المستهدفة، بما يضمن استفادة كل فرد من قرارات أكثر ذكاءً تستند إلى البيانات، وبالتالي تعزيز جودة حياة المجتمع وإطالة متوسط العمر الصحي».

وفي مرحلتها الأولى، ستركِّز المنصة على السمنة والسرطان، مستفيدةً من رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتطوير تدخُّلات مبكِّرة، وتعزيز برامج الوقاية، والحدّ من تأثير هذه الأمراض في المجتمع.

ويأتي إطلاق المنصة تجسيداً للتعاون الذي جمع بين دائرة الصحة – أبوظبي و«مايكروسوفت»، لدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وجعلهما في صميم اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ويرسِّخ هذا الإنجاز المكانة الرائدة لأبوظبي كحاضنة للابتكار، تُبنى وتُختبَر وتُتوسَّع فيها التقنيات الرائدة لتحقيق أثر ملموس، بينما تواصل دائرة الصحة – أبوظبي المُضي بدورها القيادي في الرعاية الصحية الذكية عالمياً، مستندة إلى إمكانات البيانات والتعاون لصياغة مستقبل أكثر صحة للجميع.

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي زوّار معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» إلى استكشاف أحدث ابتكارات الإمارة في مجال الرعاية الصحية الذكية، والتفاعل مع نخبة من الخبراء، والاطّلاع عن قرب على كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إحداث نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية، ضمن جناح حكومة أبوظبي – القاعة 19، الجناح رقم 20 في الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر 2025.