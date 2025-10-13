1.3 مليار درهم لتطوير مدينة دبي الطبية

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن خطة تطويرية بقيمة 1.3 مليار درهم لإضافة مشروعات جديدة إلى مدينة دبي الطبية المرحلة الأولى، بمنطقة عود ميثاء في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية، ويؤكد جاذبيتها للاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي، حيث تبدأ الخطة بإنشاء مبنى مكتبي حاصل على التصنيف البلاتيني - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إلى جانب مجمع طبي وبنية تحتية داعمة، بهدف تحفيز نمو المنظومة الطبية، وتوفير مرافق حديثة تواكب متطلبات المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، عصام كلداري: «تُجسّد خطتنا التي تبدأ مع هذه المشروعات الريادية، التزامنا الراسخ بالإسهام في بناء مستقبل البنية التحتية للرعاية الصحية في دبي. ونعمل على إنشاء منظومة متكاملة تستقطب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتدعم الابتكار، مع دمج ممارسات الاستدامة في أرقى معايير التصميم العالمية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ومن خلال التطوير المستمر نواصل ترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية كوجهة رائدة في مجال الرعاية والرفاهية الصحية في المنطقة والعالم».

وتولّت شركة «بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد» المرموقة، تصميم المبنى المكتبي الحائز التصنيف البلاتيني - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وهو الأول من نوعه في مدينة دبي الطبية. ويمتد المبنى على مساحة 13000 متر مربع تتوزع بين ثلاثة طوابق سفلية وتسعة علوية. ويضم المبنى مساحات مكتبية وتجارية في الطابق الأرضي، ما يضع معياراً جديداً للتنمية الحضرية المستدامة، ويواكب أعلى المعايير الدولية.

ويبرز المجمع الطبي التخصصي الذي تولى تصميمه مكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR) في دبي، باعتباره مشروعاً محورياً يمتد على مساحة 5800 متر مربع. ويتكون من طابقين سفليين، وخمسة طوابق علوية، ويوفر مساحات مرنة لتلبية احتياجات غُرف العمليات الجراحية والمختبرات والعيادات الخارجية، ومختلف الوحدات الطبية وغيرها.

ولتوفير تجربة متكاملة ومريحة، تعتزم سلطة مدينة دبي الطبية إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق، ومزودة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، ونظام مواقف ذكي متكامل مع «سالك»، مع مراعاة معايير الوصول الشامل لجميع فئات المجتمع، إذ يوفر النظام الجديد مرونة طويلة الأمد لمواكبة التغيرات المستمرة في متطلبات مزوّدي الرعاية الصحية واحتياجات المرضى.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، علاء المنيني: «تتمثّل أولويتنا في توفير بنية تحتية تخدم المجتمع، وتدعم النمو وتُعزّز الثقة لدى مقدمي الرعاية الصحية والمستثمرين. وهنا يأتي دور هذه المشروعات التي من شأنها أن تكفل سهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات الصحية، وتُعزز الاستدامة والكفاءة المهنية في مجتمع مدينة دبي الطبية، بما يضمن تكريس دورها بصفتها واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات في المنطقة».

ومن المقرر البدء في تنفيذ العمليات الإنشائية في ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليمها في نوفمبر 2027.

