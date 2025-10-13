انطلاق أعمال ملتقى «إعداد» لتأهيل القادة في القطاع الطبي بأبوظبي

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال الملتقى الوطني «إعداد» لتأهيل القادة في القطاع الطبي، تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، بمبادرة من برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، وتنظيم الوطنية للتدريب (تدريب)، وإشراف الفريق الإماراتي الطبي الاحتياطي والتطوعي، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وصقل المهارات في مختلف التخصصات الطبية، وصناعة قاعدة من المدربين المعتمدين محلياً ودولياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات رئيس برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، الدكتور عادل الشامري العجمي، أن الملتقى يعكس التزام «جاهزية» بتطوير كوادر وطنية تمتلك رؤية استراتيجية ومهارات طبية أكاديمية وإكلينيكية وبحثية متقدمة، وفق أفضل المعايير العالمية لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الوطنية، وتأهيل الموارد البشرية الطبية التخصصية.

وأشار إلى أن الملتقى يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، ما يمكن المشاركين من تطوير المهارات القيادية اللازمة لمواجهة تحديات العمل المعاصر في مختلف التخصصات الطبية، وفق منهج موحد معترف به محلياً من المؤسسات الصحية، وعالمياً من أبرز الجامعات ومراكز التعليم والتدريب الطبي الدولية، لتأهيل قيادات تنفيذية ومهنية وطنية قادرة على مواجهة تحديات القطاع الصحي، من خلال دمج أحدث المناهج العلمية، وأفضل الممارسات القيادية والإكلينيكية والأكاديمية.

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية للملتقى استعرضت المبادرات الوطنية في مجال الجاهزية والاستجابة الطبية، ودور الكوادر الوطنية في قيادة المنظومة الصحية، كما تناولت تبني البرامج الطبية المبتكرة في هذا المجال التي أسهمت خلال السنوات الماضية في بناء قدرات آلاف العاملين الصحيين، في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة.

وقال إن هذه المبادرات تهدف إلى إعداد جيل من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية الصحية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري الوطني، والتعاون مع أبرز بيوت الخبرة العالمية ومراكز التعليم والتدريب والأبحاث الطبية، مثل الكلية الأميركية للجراحين، والكلية الأميركية لطب الأسرة، والجمعية الأميركية للعناية المركزة، والمؤسسة الأميركية لدعم الحياة خلال الكوارث، والمركز الأوروبي لطب الكوارث.