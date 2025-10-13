9 جوائز ترسّخ مكانة «الإمارات الصحية» في صدارة المشهد الصحي الإقليمي

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً استثنائياً بفوزها بتسع جوائز رفيعة المستوى خلال حفل النسخة السادسة من جوائز شهادة المبادرة الذهبية «نجم التميز في تجربة المرضى»، الذي ينظّمه اتحاد المستشفيات العربية، بالتعاون مع معهد بريل الأميركي المتخصص في تعزيز ثقافة تجربة المريض، الذي أقيم برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تقديراً لالتزامها الراسخ بتقديم رعاية صحية محورها الإنسان، ودورها الطليعي في بناء نموذج مبتكر للرعاية الصحية بشكل عام.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن هذا الإنجاز يرسّخ مكانة المؤسسة في صدارة المشهد الصحي الإقليمي، مضيفاً: «نفخر بهذا الفوز الذي يعكس حرصنا على الارتقاء بتجربة المرضى، ويجسد التزامنا ميثاق حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، لاسيما في بند (الإنسان أولاً) الذي يضع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم في صميم تصميم الخدمات الحكومية، حيث يشكل هذا التكريم حافزاً لمواصلة تعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وتطوير خدمات صحية مستدامة تدعم توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر صحة وجودة حياة».

وقد تميّزت ستة مستشفيات تابعة للمؤسسة بتقديم مشاريع نوعية حصدت بفضلها تسع جوائز في فئات متنوّعة.

ونال مستشفى الفجيرة الجائزة الفضية عن فئة الابتكار والتكنولوجيا، فيما فاز مستشفى القاسمي بثلاث جوائز، هي الجائزة الذهبية عن فئة استمرارية الرعاية وإدارة التحول، والجائزة الفضية عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى الجائزة الذهبية عن فئة السلامة وجودة الرعاية.

كما حصل كل من مستشفى الكويت دبي ومستشفى صقر على الجائزة الذهبية عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، في حين فاز مستشفى كلباء بالجائزة الفضية عن الفئة ذاتها. أما مستشفى مسافي فحصد جائزتين فضيتين عن فئة مشاركة وتطوير الموظفين ومقدمي الرعاية، وفئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية.

ويمثل الفوز اعترافاً بالمكانة الريادية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبقدرتها على إرساء معايير جديدة لتجربة المرضى، تتخطى حدود الرعاية التقليدية لتبني نموذجاً متكاملاً يجمع بين الجودة والابتكار والبعد الإنساني، ويعزز موقع دولة الإمارات كوجهة رائدة للرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.