«هيلث بوينت» و«دانة الإمارات» يجريان 70 عملية ناجحة لعلاج «الجنف»

نجح فريق جراحة العمود الفقري في مستشفى هيلث بوينت ومستشفى دانة الإمارات، التابعين لمجموعة M42، في تحقيق إنجاز طبي تمثّل في إجراء أكثر من 70 عملية ناجحة لعلاج انحناء العمود الفقري (الجنف) خلال العامين الماضيين، في خطوة تؤكد التزام المؤسستين بتقديم رعاية تخصصية عالمية المستوى للحالات المعقدة داخل دولة الإمارات، وتقليل حاجة المرضى للسفر إلى الخارج.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة برنامج مشترك متكامل يضم نخبة من جراحي العمود الفقري وأطباء التخدير والأشعة والعلاج الطبيعي والكوادر التمريضية في المستشفيين، يعملون بتنسيق عالٍ وفق نهج متعدد التخصصات، لتوفير رعاية دقيقة وآمنة وشاملة، تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وإعادة الثقة والحركة إليهم. ويُعالج الفريق الطبي في البرنامج مجموعة واسعة من حالات انحناء العمود الفقري المعقدة، لا تقتصر على الجنف مجهول السبب، بل تشمل الحالات العصبية العضلية، والخلقية، والمبكرة، والخلل التنسجي، والمتلازمات النادرة، مثل العظم الزجاجي ومتلازمة مارفان.

ويوفر البرنامج خيارات جراحية متقدمة للأطفال ابتداء من عمر أربع سنوات، باستخدام تقنيات القضبان النامية التي تتيح التدخل المبكر وتصحيح العمود الفقري تدريجياً على المدى الطويل، في إنجاز يعد نادراً على مستوى المنطقة.

ويقوم البرنامج على نهج جراحي مزدوج أثبت فاعليته في تقليص مدة العمليات، وتقليل فقدان الدم إلى أدنى المستويات.