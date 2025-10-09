شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إطلاق برنامج «إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة»، الذي أطلقه المستشفى الأميركي في دبي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت - Harvard Business Impact»، وذلك بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عائشة عبدالله ميران.

ويهدف البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال حفل أُقيم في «متحف المستقبل» بدبي، إلى إعداد جيل مستدام من القادة الإماراتيين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال رحلة تطوير قيادية متقدمة، تدمج بين المعارف الأكاديمية العالمية والتجربة الميدانية المُكثّفة بما يؤهل المشاركين لتولّي أدوار محورية في إدارة وتوجيه مستقبل القطاع الصحي داخل الدولة.

ويُمثّل البرنامج خطوةً استراتيجيةً تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الواعدة من خلال مزيج متكامل من التدريب الأكاديمي المتخصّص والممارسات الميدانية والتجارب الدولية، بما يُعزّز تنافسية المنظومة الصحية في الدولة، ويواكب مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» لبناء نظام صحي عالمي.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته بهذه المناسبة، إن هذا البرنامج الرائد، لإعداد أبناء وبنات الإمارات كي يكونوا قادةً ورواداً في مجالات الرعاية الصحية، يتسم بالحيوية، ويعكس القناعة القوية لدى المستشفى الأميركي، بأهمية دور أبناء وبنات الدولة في نظام الرعاية الصحية، موجهاً التحية والتهنئة والشكر للضيوف من جامعة هارفارد وزملائهم في المستشفى الأميركي، على مبادرتهم بتأسيس هذا البرنامج، الذي يواكب تطورات العصر ومعطياته، ويضع صحة الإنسان على قمة كل الأولويات.

وأكّد أن منظمي هذا البرنامج الواعد، يسهمون بهمة ونشاط في النهضة الصحية والطبية في الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد دائماً أن السعي إلى التميّز في الخدمات الطبية والصحية ركن أساسي وجوهري في مسيرة التقدم والنماء في الدولة، وأن ذلك يجب أن ينعكس بكل وضوح في سياسات وخطط عمل ومبادرات قوية وفاعلة.

وقال إن صاحب السموّ رئيس الدولة، يولي أولوية قصوى للتنمية البشرية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية، ويحرص أشد الحرص على ضرورة التأهيل الناجح للعاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم، وهو الأمر الذي يتطلب الأخذ بالمبادئ والنظم التي تحقق التوازن المطلوب والمستدام بين قدرات وإمكانات العاملين من جانب ومتطلبات الرعاية الصحية الناجحة من جانب آخر.

وأوضح أن لمجال الرعاية الصحية خصوصية فريدة سواء في طبيعته والتزاماته، أو في التحديات التي تواجه المشتغلين به أو المسؤولين عنه، لأنه يرتبط بالتطورات العالمية المتلاحقة، في العلوم والمعارف والتقنيات، ويتأثر بشكل مباشر بالاتجاهات السائدة في نظم وبرامج التعليم والتدريب في الطب والعلوم الصحية، إضافة إلى تأثره بالاعتبارات الاقتصادية، والتوجهات المجتمعية، إلى جانب علاقته الوثيقة بمبادئ الأخلاق وقواعد السلوك وقيم المجتمع ومبادئه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأميركي في دبي، شريف بشارة، إن إطلاق برنامج «إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة» يُمثّل عهداً وطنياً ومسؤوليةً جماعيةً تتجاوز أي مؤسسة بعينها، وأكّد أن استدامة القطاع الصحي وضمان استمرارية وظائف آلاف العاملين فيه تتحقق بقيادة أبناء الإمارات للقطاع من مواقع القرار، باعتبارهم الركيزة الأساسية للحفاظ على صحة المجتمع، التي تُمثّل عنصراً حيوياً للأمن القومي واستدامة النهضة الوطنية.

ويجمع البرنامج بين التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت - Harvard Business Impact»، والتدريب الميداني في المستشفيات الإماراتية لمدة ثلاثة أشهر، ويُتوَّج برحلة معرفية إلى مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية.

بدوره، قال أندرو سبنسر، من «هارفارد بزنس إمبكت - Harvard Business Impact»، إن هذا البرنامج يُعدّ نموذجاً استثنائياً للتعاون الدولي في بناء القدرات القيادية، إذ يتيح للقيادات الإماراتية الشابة الجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية على أعلى مستوى، بما يُعزّز من قدرة دولة الإمارات على قيادة القطاع الصحي عالمياً.

ويُعدّ برنامج «إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة» نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2031» ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاع صحي عالمي المستوى.