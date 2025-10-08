مجموعة السعودي الألماني الصحية تعزّز تعاونها مع مايو كلينك

أعلنت مجموعة السعودي الألماني الصحية عن خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزامها بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، وذلك من خلال انضمام مستشفى السعودي الألماني – عجمان رسميًا إلى شبكة مايو كلينك للرعاية، في توسع نوعي يجعل المجموعة أكبر تجمع من أعضاء الشبكة في الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان خلال حفل أقيم في مركز الضيافة بالإمارات في عجمان، تحت رعاية معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من المجموعة و"مايو كلينك".

وأكد مكارم صبحي البترجي، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس لمجموعة السعودي الألماني الصحية، أن هذه الخطوة تمثل "وعدًا جديدًا للمجموعة تجاه مرضاها"، مضيفًا: "نحن نؤمن بأن التعاون مع مايو كلينك ستمنح مرضانا فرصة الحصول على أفضل مستويات الرعاية محليًا، بفضل الدمج بين خبرتنا الإقليمية وتجربة مايو كلينك العالمية. وهذا هو جوهر رسالتنا الدائمة: نرعاكم كأهالينا".

وأشار البترجي إلى أن المجموعة تسعى بحلول عام 2030 إلى أن تكون المزود الخاص الأول للرعاية الصحية في الجودة والتميّز على مستوى الإمارات والعالم العربي، لافتًا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد انضمام ستة مستشفيات إضافية من السعودية والإمارات إلى شبكة مايو كلينك للرعاية، لتشكيل منظومة طبية شاملة وغير مسبوقة

من جهته، أوضح الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للمجموعة – الإمارات، أن هذا التعاون يضع مستشفى السعودي الألماني – عجمان في موقع متقدم على صعيد الابتكار الطبي، وقال: "العلاقة مع مايو كلينك تفتح آفاقًا جديدة للجمع بين الخبرة العالمية والفهم العميق لاحتياجات مجتمعنا المحلي، ما ينعكس مباشرة في تحسين حياة الناس ويعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي في قطاع الصحة".

ويُتوقع أن تسهم هذا التعاون في تطوير رعاية تخصصية متقدمة، خاصة في مجال أمراض القلب، باعتباره من الأولويات الملحة على مستوى المجتمع الإماراتي.

أما الدكتور إيريك مور، المدير الطبي لـ Mayo Clinic International ورئيس جراحة الرأس والرقبة في مايو كلينك – مينيسوتا، فقال: "هذا التعاون يعكس التزامًا حقيقيًا بدعم التحول السريري وتبادل المعرفة. نحن معًا نرفع معايير الرعاية ونقدّم قيمة ملموسة للمرضى والمجتمعات في المنطقة".

وبحسب الاتفاق، سيبدأ التعاون ببرامج متخصصة للتحول السريري، مع تقييمات سنوية يقوم بها خبراء مايو كلينك في مستشفيات المجموعة، تهدف إلى رفع سلامة المرضى وكفاءة العمليات وتطوير القدرات القيادية، على أن تعمم هذه التجارب عبر جميع مستشفيات الشبكة لتحقيق معايير موحدة تضاهي الأفضل عالميًا.



نبذة عن المجموعة

تُعد مجموعة السعودي الألماني الصحية من أكبر المؤسسات الطبية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات في السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى.

وانطلاقًا من شعارها "نرعاكم كأهالينا"، تواصل المجموعة التزامها بتقديم رعاية تتمحور حول المريض، وتعزيز التميز الطبي، وإقامة شراكات عالمية تساهم في تطوير أنظمة الرعاية الصحية.