«فرص» تجذب 248 كفاءة وطنية في القطاع الصحي بدبي

بلغ عدد المهنيين الصحيين المواطنين المسجلين عبر بوابة «فرص» بنظام الترخيص الإلكتروني، «شريان»، التابع لهيئة الصحة بدبي، 248 مهنياً صحياً مواطناً باحثين عن فرص عمل في القطاع الصحي بالإمارة، في خطوة تعكس تنامي الإقبال على المنصة الرقمية المخصصة لربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل المتاحة في المنشآت الصحية.

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» للمنصة تضم قاعدة المواهب المسجلة نخبة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة، تشمل «استشاريين وأطباء بمختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وممرضين وممرضات، وفنيي مختبرات طبية وتجميل، وأخصائيي علم النفس والأغذية، وتقنيي الأشعة، ما يبرز تنوع التخصصات والمجالات التي يغطيها الكادر الطبي الوطني».

وفي المقابل، شهدت المنصة تفاعلاً متزايداً من مزودي الخدمات الصحية في الإمارة، الذين يسعون إلى استقطاب الكفاءات من المهنيين الصحيين لتلبية احتياجاتهم الوظيفية، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة المطروحة عبر المنصة 125 وظيفة شاغرة متنوعة.

وتضمنت الوظائف الشاغرة المطروحة تخصصات طبية متنوعة، من بينها القلب، والعظام، والعيون، والنساء والتوليد، والأسنان، إضافة إلى وظائف استشاريين، وأخصائيين، وصيادلة، وممرضين، وفنيين في مجالات طبية مختلفة.

وأكدت هيئة الصحة بدبي أن بوابة «فرص» تُمثّل منصة رقمية مبتكرة تربط الباحثين عن عمل من المهنيين الصحيين بالمؤسسات والمنشآت الصحية في الإمارة عبر واجهة سهلة الاستخدام، تتيح عرض وتقديم وتتبع الوظائف إلكترونياً، ما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتسريع عمليات التوظيف في القطاع الصحي، كما تهدف البوابة إلى دعم سوق العمل الصحي، واستقطاب الكفاءات وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية.

وأوضحت أن البوابة تأتي ضمن رؤية دبي من أجل تطوير قطاع صحي متكامل ومستدام، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن المنصة تسهم في دعم سياسات التوطين في القطاع الصحي الخاص، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بمختلف مجالات العمل الطبي.

وبيّنت الهيئة أن بوابة «فرص» تقدم أربع مزايا رئيسة للأفراد من المهنيين الصحيين الباحثين عن عمل، وتشمل «سهولة البحث عن الفرص الوظيفية من خلال الوصول إلى جميع الشواغر الصحية من مكان واحد، والتواصل المباشر مع المؤسسات الصحية دون وسطاء، ما يختصر الوقت والإجراءات، ويسهم في توفير فرص متنوعة تناسب الخريجين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، وتعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، بما يدعم أهداف التوطين.