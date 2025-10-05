مستشفى «العيون الطائر» يحط في مطار آل مكتوم.. ومسؤولوه: دبي مركز رائد للرعاية الصحية

كشف مستشفى «العيون الطائر» التابع لمنظمة «أوربيس»، الذي حطّ رحاله أخيراً في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، عن تقديم أكثر من 11.6 مليون زيارة رعاية عيون في مرافق صحية مدعومة من المنظمة حول العالم خلال السنوات الـ10 الماضية، ونفّذ في تلك الفترة ما يزيد على 607 آلاف عملية جراحية وعلاج بالليزر للعين، فضلاً عن تدريب أكثر من 436 ألف متخصص في رعاية العيون والعاملين الصحيين بمختلف المستويات، وامتدت رحلات المستشفى إلى 80 دولة، حاملاً الأمل والنور لملايين الأشخاص في العالم.

وكشفت إحصاءات حديثة متخصصة بطب العيون، أن نحو 1.1 مليار إنسان حول العالم يعانون فقدان البصر بدرجات متفاوتة، ويعيش 90% منهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تشكل محدودية الموارد الطبية ونقص خدمات الرعاية البصرية تحدياً جوهرياً أمام الحد من هذه المعاناة الإنسانية المتزايدة.

وتفصيلاً، قال مدير المستشفى، موريس غيري، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش جولة ميدانية على متن مستشفى العيون الطائر، بالتعاون مع «فيديكس» ودار «أوميغا»: «على مدى 43 عاماً، أنجزت (أوربيس) عشرات الملايين من فحوص العيون، ونفّذت مئات الآلاف من عمليات العيون والعلاجات بالليزر للمرضى، وقدّمت مئات الآلاف من برامج التدريب لمتخصصي رعاية العيون على مختلف المستويات، بينهم عشرات الآلاف من الأطباء. ويواصل المتدرّبون تقديم رعاية تُنقذ البصر في مجتمعاتهم، وكثير منهم يمضي أيضاً لتدريب مهنيين آخرين».

وأوضح أن «أوربيس» تركّز على بناء القدرات أكثر من عدّ العمليات، فالأولوية لعدد المتخصصين الذين ندرّبهم ونُمكّنهم كي يواصلوا تقديم رعاية مُنقذة للبصر في مجتمعاتهم، حتى بعد مغادرة الطائرة، لاسيما في ظل الواقع الصحي العالمي المقلق، حيث إن هناك 1.1 مليار إنسان في العالم يعانون فقدان البصر بدرجات متفاوتة، ويعيش 90% منهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

سد الفجوة

وأضاف: «أنشئ مستشفى العيون الطائر للمساعدة في سد الفجوة بين مرضى العيون في العالم، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، إذ يعد هذا المستشفى تعليمياً متخصصاً بالكامل في طب العيون، ويضم غرفة عمليات وقاعة دراسية وغرفاً للتعافي، ويقوم في جيله الثالث داخل طائرة من طراز MD-10، تبرعت بها شركة فيديكس».

وأفاد بأن المستشفى منذ رحلته الأولى في عام 1982، زار أكثر من 80 دولة، مُقدِماً التدريب والعمليات الجراحية لعلاج حالات العمى وفقدان البصر الممكن تجنبها، مشيراً إلى أن «مشاريع المستشفى تُسهم في منح الأطباء والممرضين والمهنيين العاملين في مجال الرعاية البصرية المهارات والمعرفة التي تمكنهم من تقديم علاج يسهم في تغيير حياة كثير من المرضى في المجتمعات التي يزورها».

وأضاف: «تُعد الكوادر الطبية في دبي من بين الأكثر تأهيلاً وكفاءة على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل ما تحظى به من برامج تدريب متقدمة، وفرص تطوير مهني مستمرة، إلى جانب تبنيها أحدث الممارسات الطبية والتقنيات العالمية في مختلف التخصصات، وقد أسهم هذا التميز في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للرعاية الصحية المتطورة، يقدم خدمات طبية بمعايير عالمية تواكب تطلعات المستقبل».

تبرعات مالية

وأكد نائب رئيس عمليات «فيديكس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، طارق هنيدي، أن الشركة دعمت منظمة «أوربيس» منذ انطلاقتها بأكثر من 22 مليون دولار على شكل تبرعات مالية وشحنات عينية، كما غطت تكاليف قطع الغيار والصيانة وتدريب الطيارين، فيما يتطوع طياروها بوقتهم للطيران بالطائرة إلى وجهاتها حول العالم.

وأشار إلى أن «فيديكس» جدّدت في عام 2021 التزامها بمهمة «أوربيس» المتمثلة في إنقاذ البصر، عبر تبرع قدره 3.5 ملايين دولار للمساعدة في توفير الدعم المالي واللوجستي والتشغيلي للمنظمة ومستشفى العيون الطائر التابع لها على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً أن هذا التعاون يُعد جزءاً من برنامج «فيديكس كيرز» العالمي للمشاركة المجتمعية الذي يهدف إلى منح المحتاجين الأمل والفرص في المجتمعات التي تخدمها «فيديكس».

وقال: «مع قرب حلول مناسبة اليوم العالمي للإبصار، تجدد (فيديكس) التزامها بدعم (أوربيس) في القضاء على حالات العمى وفقدان البصر الممكن تجنبها حول العالم».

وتابع: «يشكّل استقبال مستشفى العيون الطائر في دبي تذكيراً بالجهود العظيمة المبذولة في أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا لتوسعة المجال أمام المحتاجين للحصول على الرعاية البصرية عالية الجودة. ونحن حريصون على مساعدة المجتمعات المحلية على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وخلق فرص أكثر إشراقاً لمستقبل أفضل، من خلال دعم هذه الجهود بمواردنا وخبراتنا».

سلاسة وفاعلية

وقال مدير العمليات وصيانة الطائرات في «أوربيس»، بروس جونسون، إن المنظمة تنظم بين الحين والآخر زيارات لمستشفى العيون الطائر التابع لها في دبي، ضمن مهام عملها في آسيا وإفريقيا.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تضطلع به فرق شركة «فيديكس» في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال على مدى أكثر من 18 عاماً، في دعم الطائرة بالخدمات اللوجستية وأعمال الصيانة أينما توجهت في المنطقة.

وأضاف جونسون: «في كل مرة نصل فيها إلى دبي، نجد ترحيباً أسرياً دافئاً. إن تفاني أعضاء الفرق، وكرم ضيافتهم، واستعدادهم لبذل الجهد الإضافي، يجعل عملنا أكثر سلاسة وفاعلية، ويضمن استعدادنا لتقديم رعاية صحية تنقذ أبصار المرضى المحتاجين أينما كانوا».

رسالة إنسانية

وقال كبير طياري «أوربيس إنترناشونال»، الكابتن غاري دايسون: «لا أعتبر نفسي قائد طائرة فقط، وإنما أنا جزء من رسالة تهدف إلى تغيير حياة الناس إلى الأفضل، وإلى الأبد».

وأضاف: «عندما نرى طفلاً يستعيد بصره، وندرك أنه بات يحظى بفرص التعلم واللعب ودعم أسرته في المستقبل، ينتابنا شعور لا يوصف، لذلك أفخر بأنني قضيت وقتاً طويلاً من حياتي في العمل لدى (فيديكس)، التي أتاحت لطياريها رد الجميل للمجتمعات بهذه الطريقة القيّمة».

توسيع نطاق الرعاية البصرية

تتعاون منظمة «أوربيس» بجانب تشغيلها مستشفى العيون الطائر، مع مستشفيات وعيادات محلية في قارات إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لتوسعة نطاق الحصول على الرعاية البصرية عالية الجودة.

كما أن منصتها الفائزة بالجوائز، والخاصة بالتعلم الإلكتروني والرعاية الصحية عن بُعد، «سايبر سايت»، إضافة إلى فحوص البصر المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتدريب القائم على تقنيات الواقع الافتراضي، تزود فِرق الرعاية البصرية المحلية بالأدوات والخبرة اللازمة لعلاج المرضى بفاعلية أعلى.

• 11.6 مليون زيارة رعاية عيون في مرافق صحية حول العالم في 10 سنوات.

موريس غيري:

• 1.1 مليار شخص حول العالم يعانون فقدان البصر بدرجات متفاوتة.

طارق هنيدي:

• 22 مليون دولار تبرعات مالية وشحنات عينية دعماً للمستشفى.

غاري دايسون:

• شعور لا يوصف ينتابنا كلما استعاد طفل بصره وحظي بفرص التعلم واللعب.