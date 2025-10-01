"تدوير" تطلق حملة "المزارع المستدامة" لتعزيز التخلص السليم من النفايات

أطلقت مجموعة تدوير حملة "المزارع المستدامة"، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف رفع الوعي لدى المزارعين، وأصحاب الحظائر الحيوانية، حول أساليب التخلص السليم من النفايات وتشجيع الممارسات المستدامة.

وتنضوي الحملة التي تستمر حتى 31 أكتوبر على زيارات ميدانية تستهدف مناطق أبوظبي والعين والظفرة، يجريها فريق التوعية المجتمعية في مجموعة تدوير ، لإرشاد المزارعين حول آليات التخلص الآمن من النفايات وأهمية استخدام نقاط التجميع المخصصة، وتذكيرهم بخدمة التخلص من الحيوانات النافقة عبر تطبيق «تم»، وتشجيعهم على استخدامها، بما يضمن عمليات تخلص آمنة ومنظمة، مطابقة لمعايير الصحة العامة، واتباع ممارسات مسؤولة بيئيًا.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوي، عبد الواحد جمعة فريش: "نؤمن في مجموعة تدوير أن ترسيخ الاستدامة يبدأ بالوعي المجتمعي، لذا ندعو المزارعين من خلال حملة المزارع المستدامة، إلى الاضطلاع بدور حيوي في المحافظة على بيئتهم عبر آليات التخلص المسؤول من النفايات وتبني الممارسات الزراعية الآمنة، ونسعى من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والمجتمع الزراعي، إلى تأمين بيئة أكثر نظافة وصحة للجميع."

وفي إطار الحملة، ستطلق مجموعة تدوير سلسلة أفلام قصيرة وثائقية بأسلوب سينمائي، تسلّط الضوء على قصص واقعية لمزارعين في دولة الإمارات وممارساتهم المستدامة.

ويقدم كل فيلم قصير أحد بالمزارعين كنموذج ملهم يحتذى به، كما يوثّق دعم مجموعة تدوير للقطاع الزراعي ومساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

وينظم القائمين على الحملة، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الزراعية، جلسة توعوية بعنوان «الدائرة المستدامة» ، تعقد يوم 7 أكتوبر، ينضم إليها 20 إلى 30 مشاركً، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز المشاركة المجتمعية في تعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.

تعكس حملة "المزارع المستدامة" التزام مجموعة تدوير بمد جسور التواصل المجتمعي ورفع الوعي البيئي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يرسّخ دورها الرائد في إدارة النفايات ودعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.