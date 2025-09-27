%150 نمواً بعدد الكوادر التمريضية المواطنة في «دبي الصحية»

أكد المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة «دبي الصحية»، خليفة باقر، لـ«الإمارات اليوم» أن «دبي الصحية» حققت خلال السنوات الثلاث الماضية، تقدماً ملحوظاً في تعزيز التوطين في مهنة التمريض، حيث سجلت نمواً بنسبة 150% في أعداد الكوادر التمريضية الإماراتية، ليصل عددهم إلى 120 ممرضاً وممرضة، مقارنة بـ48 في عام 2023.

وأضاف أن «دبي الصحية» طرحت خلال مشاركتها الأولى في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025» باقة متنوعة من فرص العمل في تخصصات مختلفة ضمن المنظومة الصحية، مشيراً إلى تعيين 25 ممرضة إماراتية، في اليوم الأول للمعرض، في خطوة تعكس التزام تعزيز جهود توطين هذه المهنة واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بها.

وأكد حرص المؤسسة كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة على تعزيز جاذبية هذه المهنة للمواطنين، حيث تعد كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مركزاً رائداً لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مهنة التمريض، عبر تقديم برامج أكاديمية شاملة ومتنوعة، تسهم في تخريج كوادر مهنية تدعم منظومة الرعاية الصحية وتلبي احتياجاتها المستقبلية.

وأشار إلى أن مشاركة «دبي الصحية» في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025»، الذي انعقد أخيراً، للمرة الأولى كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، تأتي تأكيداً على التزامها تعزيز التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بمسارات مهنية واعدة في القطاع الصحي.

وقال باقر إن المؤسسة قدمت خلال مشاركتها في المعرض عدداً من الفرص الوظيفية في تخصصات، تشمل التمريض، وعلم الأمراض الوراثية، والأشعة والتقنيات المخبرية، إضافة إلى عدد من التخصصات الأكاديمية والتخصصية في مختلف قطاعات المنظومة الصحية، لرفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وذكر أن «دبي الصحية» استهدفت من خلال مشاركتها في المعرض، اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة، وفتح المجال أمامها للانضمام إلى منظومة صحية ترتكز على التميز في الرعاية والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يشكّل ركيزة أساسية لبناء نظام صحي مستدام يواكب الطموحات ويدعم تحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وأوضح أن المؤسسة نظّمت عدداً من الجلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية، لتعريف الشباب بالمسارات الأكاديمية والصحية وفرص التوظيف، وربط الباحثين عن عمل في القطاع الصحي بمتطلباته العملية وفق آليات سوق العمل. كما وقّعت خلال المعرض عدداً من اتفاقيات التعاون، أبرزها تعاون مع شركة «إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EY)»، ليحصل المشاركون على برنامج تدريبي متكامل، يمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات البحث، وإدارة المشاريع، واكتساب المعرفة المتخصصة، إلى جانب التعرف إلى منهجيات الاستشارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والتطبيق العملي.

كما استعرضت برنامج التدريب الصيفي، الذي يوفر تجربة عملية داخل أول نظام صحي أكاديمي في دبي، بهدف تطوير مهارات الشباب المواطنين، والتعرف إلى العمل المؤسسي في القطاع الصحي، واكتساب خبرة عملية تسهم في تأهيلهم للانضمام إلى المنظومة الصحية، إلى جانب تمكينهم من ربط معارفهم النظرية بالواقع العملي.