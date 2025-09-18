«دبي الصحية» تنال أعلى تصنيف دولي عن «الملف الطبي الإلكتروني الموحد»

حصلت «دبي الصحية» على أعلى تصنيف دولي ممثلاً في «المستوى الـ١٠» ضمن برنامج «التقييم الدولي -Epic Gold Stars»، عن مشروعها «الملف الطبي الإلكتروني الموحد»، لتصبح ضمن 3% من المؤسسات الصحية عالمياً التي نجحت في الحصول على هذا التصنيف المتقدم، وذلك في خطوة تؤكد ريادتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

جاء الإعلان عن هذا التصنيف خلال مؤتمر «UGM 2025»، الذي يعقد سنوياً في ولاية «ويسكونسن» بالولايات المتحدة الأميركية، ويجمع نخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وخبراء التكنولوجيا الطبية من مختلف أنحاء العالم، ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعزز مساعي «دبي الصحية» لتقديم خدمات صحية ذكية، ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.