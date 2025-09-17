مبادرة ECZPLORE الوطنية تبث الأمل في قلوب مرضى الإكزيما

تواجه الأسر تحديات كبيرة في التعامل مع الإكزيما، وهو مرض التهابي مزمن يصيب طفلًا من بين كل خمسة. يعاني الأطفال من آلام مستمرة وتأثيرات نفسية تؤثر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الاندماج في البيئة المدرسية، فيما تجد العائلات صعوبة في توفير الرعاية اليومية اللازمة والسيطرة على الأعراض.

يشير الأطباء إلى أن أكثر من 50% من الحالات المتوسطة إلى الشديدة لا يتم التحكم فيها بالشكل المطلوب، ما يزيد من الضغط النفسي والجسدي على الطفل وأسرته. وتفتقر المدارس في كثير من الأحيان إلى الوعي الكافي للتعامل مع هذه الحالات، ما يعمّق من معاناة الطلاب المصابين ويؤثر على تجربتهم التعليمية والاجتماعية.

وفي خطوة غير مسبوقة، جاءت مبادرة ECZPLORE، نتاجاً لشراكة فى مجال الصحة الرائدة بين شركة جمجوم فارما والجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية، كاستجابة لمعاناة الأطفال وأسرهم من هذا المرض. تعكس هذه الشراكة رؤية جمجوم فارما لتعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمعات التي تعمل بها ومدى التزامها بدعم القطاع الصحي في الدولة، بما يسهم في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة للأطفال وللأجيال القادمة.

هذه المبادرة هي حملة توعية وطنية شاملة مصممة خصيصًا لتحسين إدارة الإكزيما من خلال التعليم المنهجي، والتدريب المهني، وبرامج التوعية المجتمعية على مستوى الدولة. وتعتمد ECZPLORE على خطة تشغيلية ثلاثية مدروسة تهدف إلى تعظيم الأثر التعليمي، تستهدف الأسر، والكوادر الصحية، والمؤسسات التعليمية.

تشمل المبادرة تنظيم حملات ميدانية في المدارس بمختلف أنحاء الدولة، وتوزيع حقائب تعليمية متخصصة تحتوي على كتب تلوين، قصص، وأدلة مصورة للأطفال وأسرهم، بهدف تبسيط المفاهيم الطبية وتعزيز الوعي لدى مختلف الفئات العمرية. كما تسهم المنصات الرقمية في تعزيز التفاعل المجتمعي، ونشر الرسائل التوعوية، وتسهيل الوصول إلى الموارد والمعلومات بطريقة مبسطة.

لا تقتصر الشراكة على التوعية بالإكزيما فقط، بل تمتد لتشمل التثقيف حول العدوى الفطرية الجلدية، وهي مشكلة صحية أخرى لا تحظى بالاهتمام الكافي في المنطقة. وتوفر الشراكة بين جمجوم فارما والجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية لمقدمي الرعاية الصحية مواد تدريبية شاملة تتناول مختلف التحديات المتعلقة بصحة الجلد. وتشمل مكونات البرنامج مجلات تعليمية ومواد توعوية تعالج الجوانب الحياتية المختلفة للمرضى، مع الترويج لمسارات مدروسة لتعديل نمط الحياة تستند إلى الأدلة، تدعم الإدارة طويلة الأمد للأمراض الجلدية.