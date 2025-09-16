عملية نادرة لإعادة بناء ركبة في «مدينة زايد» تنقذ لاعب كرة سلة ناشئ

نجح أطباء مستشفى مدينة زايد، بإجراء جراحة عظام دقيقة ومعقدة، للاعب كرة سلة يبلغ من العمر 16 عاماً، ومساعدته على التعافي من إصابة بالغة في الركبة كانت قد أثرت بشكل كبير على جودة حياته، فيما أعربت شركة "صحة" التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن فخرها بإجراء عملية جراحية نادرة ووصفتها بأنها إنجازاً طبياً بارزاً.

وكان المصاب قد وصل إلى مستشفى مدينة زايد وهو يعاني من ألم شديد واضطراب في ركبته اليمنى، بعد تعرضه لالتواء أثناء ممارسته لكرة السلة، وبعد إجراء فحوصات شاملة تحت التخدير العام، تم تشخيصه بتمزق معزول في الرباط الصليبي الخلفي للركبة اليمنى، وقد تم تأكيد التشخيص بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.

ونتيجة لهذه الإصابة لم يتمكن المريض من ممارسة رياضته المفضلة في كرة السلة منذ إصابته، وكان يشعر بعدم الأمان بسبب عدم استقرار ركبته بسبب هذه الإصابة، حيث يُعد الرباط الصليبي الخلفي مكوناً هاماً في ربط عظم الفخذ بعظم الساق، ويعتبر تمزقه أقل شيوعاً بكثير من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، حيث يمثل حوالي 3% فقط من إصابات الركبة الرياضية. كما أن حالات تمزق الرباط الصليبي الخلفي تعتبر نادرة جداً بين الأطفال.

وقد أفاد، استشاري قسم الجراحة بالمستشفى، الدكتور فادي بسام ، أن تعقيد هذه الحالة يتطلب تعاون فريق متعدد التخصصات يتكون من التخدير وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن فريق جراحة العظام أجرى عملية إعادة بناء الرباط الصليبي الخلفي معزولة، وهو إجراء نادرًا ما يتم إجراؤه وعادةً ما يتم إجراؤه فقط في مراكز الرعاية الصحية المتقدمة.

وقال: "في اليوم الثاني بعد الجراحة تمكن المريض من المشي وتحميل الوزن بشكل كامل، وتم توجيهه إلى برنامج إعادة تأهيل العلاج الطبيعي لتمارين مدى الحركة وتقوية العضلات مع تحسن كبير في استجابة ثبات الركبة وقوة العضلات، وقد نُصح بالعودة إلى مشاركته الرياضية بعد 6 أشهر من إعادة بناء الرباط الصليبي الخلفي وفقًا للبروتوكولات الدولية، وكان واثقًا جدًا من القيام بذلك."

من جانبه، قال استشاري جراحة العظام في مستشفى مدينة زايد، الدكتور باسل مسعود: "إن مستشفى مدينة زايد ملتزم بتقديم خدمات صحية متطورة في مختلف التخصصات، بما في ذلك قسم جراحة العظام المتقدم. نحن مجهزون جيداً للتعامل مع الحالات المعقدة مثل عمليات إعادة بناء الكتف والركبة، مما يضمن حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة. وقد شهدنا هذا العام زيادة بنسبة 300% في جراحات إعادة بناء الكتف والركبة مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس ثقة المرضى في خدماتنا وخبرتنا الواسعة.

وأضاف مسعود: "خلال الأشهر الثمانية الماضية، نجح فريقنا ايضا في إجراء عمليتين لإعادة بناء الركبة بعد اصابه متعددة الأربطة بالمنظار، شملت إصلاح الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والجانبي وإصلاح الزاوية الخلفية الجانبية بعد إصابة خلع للركبة. إحدى هاتين الحالتين تضمنت أيضًا إصلاح كسر في أعلى قصبة الساق مما يُظهِر قدرتنا على إدارة وعلاج الحالات الصعبة، بما في ذلك حالات المرضى صغار السن."

ويُعد مستشفى مدينة زايد، التابع "صحة"، من أبرز المرافق الصحية التي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية أعلى معايير رعاية المرضى. وتفخر (صحة) بفريقها من أفضل الأطباء والخبراء في مختلف التخصصات، الذين يعملون لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية لمرضاها.