«الصحة» تشارك في «مشروع مراكز التسوّق المعززة للصحة بدول التعاون»

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنفيذ مشروع مراكز التسوّق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون لعام 2025 «مُعزز»، الذي أطلقه مجلس الصحة لدول المجلس والأمانة العامة عبر اللجنة المشتركة للمدن الصحية، والذي يهدف إلى تمكين هذه المراكز من المشاركة الفاعلة في تبني السلوكيات الصحية كخيار متاح للزوار والعاملين فيها، عبر تطبيق معايير واضحة واشتراطات محددة داخل المجمعات التجارية ترسخ ثقافة الصحة في بيئات التسوق، وترفع الوعي المجتمعي، للتشجيع على اتباع سلوكيات صحية مستدامة تسهم في تعزيز الصحة العامة.

ويركّز المشروع على توفير خيارات تغذية سليمة يسهل الوصول إليها في مراكز التسوق والمجمعات التجارية، وتأكيد حرصها على تطبيق السياسات التي تضمن بيئة خالية من التبغ ومنتجاته، ودعم الفئات ذات الأولوية، مثل كبار السن والأشخاص من ذوي الهمم والنساء والأطفال، عبر تصميم خدمات ومرافق تراعي احتياجاتهم، إضافة إلى توفير مسارات عملية للنشاط البدني، وتشجيع المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في دعم الصحة العامة، إلى جانب تعزيز القيم وترسيخ الهوية الوطنية، وحماية البيئة داخل المجمعات، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، ومع توجهات العمل الخليجي المشترك.