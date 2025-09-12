«إسعاف دبي» تُنظّم مبادرة لخدمة أصحاب الهمم بالتعاون مع مطارات دبي

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع مطارات دبي، مبادرة «في مقعدهم» وهي تجربة إنسانية حية، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمعنيين من موظفي مجتمع المطار ومقدمي الخدمات، لخوض رحلة المسافر من أصحاب الهمم منذ اللحظة الأولى لدخوله بوابة المطار وحتى صعوده إلى الطائرة.

تأتي هذه المبادرة - التي شارك فيها الشركاء الاستراتيجيون في مجتمع المطار«oneDXB» - من منطلق سعي المؤسسة إلى تقديم تجربة سلسة ومريحة لأصحاب الهمم في مطارات دبي، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة إسعاف دبي، مشعل عبدالكريم جلفار، خلال لقائه الفريق المشارك في المبادرة: «نلتقي اليوم لنخوض تجربة المسافرين من أصحاب الهمم منذ لحظة دخولهم لبوابة المطار مروراً ببوابات التسجيل والتفتيش، وصولاً إلى بوابة المغادرة، لتقييم سلاسة عملية التنقل، ويقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية صياغة تجربة سفر سلسة ومريحة، تترك صورة رائعة عن دبي وخدماتها المقدمة ذات الجودة العالية، والتي تتواءم مع رؤية حكومتها الرامية لأن تكون المدينة المانحة للسعادة والرضا».

من جانبه، قال نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين، عيسى الشامسي، إن تمكين أصحاب الهمم من خوض رحلتهم بكرامة وسهولة، يُشكّل ركناً أساسياً من التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة ومُيسرة.