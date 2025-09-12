«أمانة للرعاية الصحية» تطلق «مجموعة دعم الأقران»

أعلنت أمانة للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة «M42»، والرائدة في مجال الرعاية التأهيلية المتخصصة طويلة الأمد لما بعد الحالات الحادة، عن إطلاق مبادرة نوعية رائدة تحمل اسم «مجموعة دعم الأقران»، تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الرعاية الشاملة عبر دمج الدعم العاطفي والتمكين النفسي بالتأهيل الطبي المتقدم.

تستهدف المبادرة المرضى الذين يواجهون حالات عصبية أو أمراضاً قلبية ورئوية، أو اضطرابات وراثية وخَلقية، أو أمراضاً تنكسية مرتبطة بالعمر، فضلاً عن التعقيدات الصحية الناجمة عن العمليات الجراحية أو الحالات الحادة.

وقال الرئيس التنفيذي لأمانة للرعاية الصحية، الدكتور جيسون غراي، إن مجموعة دعم الأقران تجسد التزامهم العميق بتقديم رعاية شاملة تتجاوز حدود العلاج الطبي، لتشمل بناء مجتمع داعم يمكّن المرضى وأسرهم من مواجهة رحلتهم العلاجية بثقة وأمل، ويعزز قدرتهم على التكيف، ويقوي الروابط الإنسانية التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الشفاء.

وتُعقد الجلسات شهرياً في «قرية أمانة للرعاية الصحية» بمدينة خليفة في أبوظبي، وتُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان شمولية المبادرة ووصولها إلى مختلف الفئات، ويشرف عليها فريق من المختصين الدوليين المعتمدين، بما يضمن بيئة منظمة وآمنة للحوار المفتوح ومشاركة التجارب والتحديات والإنجازات.

وإلى جانب الجلسات الحوارية، تتضمن المبادرة ورش عمل متخصصة في إدارة الضغوط النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والتواصل الفعّال، فضلاً عن فعاليات اجتماعية تعزز اللحمة المجتمعية، وتعيد صياغة تجربة التعافي باعتبارها رحلة مشتركة تُخاض معاً بروح التضامن والإصرار.

وتُشكّل المبادرة منصة فريدة تجمع المرضى وعائلاتهم ضمن بيئة آمنة وشمولية، توفر لهم الراحة النفسية، والإرشاد العملي، ومجالاً للتواصل وتبادل التجارب، بما يرسّخ الإحساس بالانتماء، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الصحية المعقدة.