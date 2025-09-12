8987 زوجاً استفادوا من «الفحص الجيني قبل الزواج»

كشف مجلس الإمارات للجينوم عن إسهام برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج، منذ دخوله حيز التنفيذ على مستوى الدولة، في الأول من يناير العام الماضي، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين، في توفير الدعم لـ8987 زوجاً، استناداً إلى فحوص دقيقة شملت 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 مرضاً وراثياً، كما تم توفير جلسات استشارية جينية شخصية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم عوامل خطر محتملة، بهدف مساعدتهم في تقييم الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة في مجال التخطيط الأسري.

وتفصيلاً، أعلن مجلس الإمارات للجينوم عن إطلاق سلسلة ورش عمل بعنوان «حوار الجينوم الإماراتي»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية والشركاء الاستراتيجيين، للتركيز على برامج الجينوم ذات الأولوية، التي تسهم بشكل فعال في الحد من الأمراض الوراثية والمزمنة، وتدعم أجندة الرعاية الصحية الشخصية في الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الجينوم الوطنية.

وسلطت الورشة الأولى التي استضافتها مؤسسة دبي الصحية في حرم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، الضوء على برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج، حيث تمت مناقشة النجاحات والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج، إضافة إلى آفاق تطويره والارتقاء بجودة خدمات الفحص الجيني في الدولة، مع التركيز على الأثر الإيجابي على الصحة العامة والوقاية الاستباقية.

ويعمل مجلس الإمارات للجينوم على تعزيز مبادرات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، عبر توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.

ويهدف البرنامج إلى جمع وتحليل مليون عينة جينية من المواطنين في جميع أنحاء الدولة، ويعمل على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية الإماراتية لتحقيق الرؤية الوطنية في بناء منظومة متقدمة لقطاع الرعاية الصحية.

وتضم برامج الفحص الجيني، إضافة إلى الفحص الشامل للمقبلين على الزواج، برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، وبرنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.

كما تضم برامج الفحص الجيني برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج، إضافة إلى برنامج فحوص القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.

جدير بالذكر أن مبادرة «حوار الجينوم الإماراتي» تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للجينوم، التي تهدف إلى وضع منظومة تنظيمية متكاملة لدعم تطوير وتنفيذ برامج الجينوم، بما يسهم في إحداث تحوّل نوعي في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين الصحة العامة وجودة حياة المجتمع في دولة الإمارات.

استراتيجية الجينوم الوطنية

أكد مجلس الإمارات للجينوم أن برنامج الجينوم الإماراتي يُعد أحد المشروعات الوطنية الرئيسة ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.

• 1 مليون عينة جينية من المواطنين، يستهدف «البرنامج» جمعها وتحليلها.