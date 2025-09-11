أحمد بن سعيد يفتتح مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية»

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، الذي يهدف إلى جمع الكفاءات العلمية والأبحاث والتقنيات الحديثة في منصة متكاملة، تسهم في تصميم مستقبل الرعاية الصحية، وتطوير حلول ترتقي بصحة الإنسان، وتُرسّخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في الرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة «دبي الصحية»، الذي عُقد برئاسة سموّه، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف.

وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال الاجتماع، عن كل الشكر والتقدير لمدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، لجهوده في المجلس خلال الفترة الماضية، ولإسهاماته البنّاءة في تأسيس أول نظام صحي أكاديمي في دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وثمّن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جهود أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، ودورهم الفاعل في تطوير القطاع الصحي، بما يواكب تطلعات دبي نحو منظومة صحية مستدامة.

وقال سموّه: «نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا المتطوّرة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، ويُشكّل مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية منصة استراتيجية، تجمع العقول والكفاءات والأفكار الرائدة، لتطوير حلول نوعية تُحدِث أثراً ملموساً في صحة الإنسان».

وكرّم سموّ رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية» كلاً من رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني، الدكتورة أمينة الرستماني، تقديراً لإسهاماتهما في تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، وما قدّمتاه من جهود مجتمعية بارزة في مجالات تعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية.

وقام سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجولة في مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، يرافقه، كلٌ من الدكتورة رجاء عيسى القرق، والدكتورة أمينة الرستماني الداعمتين الرئيستين للمركز، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، ورئيس شركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط والهند وتركيا وإفريقيا، بيتر هول، والرئيس والمدير التنفيذي لـ«HIMSS»، هال وولف، حيث اطّلع سموّه على أبرز التقنيات المبتكرة المستخدمة في دعم الأبحاث العلمية، والهادفة إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

ويهدف المركز إلى تحويل الأفكار والأبحاث والتقنيات الحديثة إلى حلول عملية تسهم في تحسين نتائج المرضى والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في دبي، من خلال تطوير برامج الرعاية الصحية واختبارها، وتوسيع نطاقها في أربعة مجالات رئيسة، تشمل المختبرات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والروبوتات وأجهزة الاستشعار، والطب الرقمي، والتصميم من أجل الصحة.

ويسهم المركز أيضاً في توفير منصة تعليمية بحثية رائدة تتيح للطلبة والمبتكرين تحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة، كما يفتح المجال أمام الجامعات لتكون شريكاً أساسياً في تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يعزز من مخرجات التعليم الطبي، ويرتقي بمستوى البحث العلمي ومعايير الرعاية الصحية في دبي، بما يعزز عهد دبي الصحية «المريض أولاً».

من جانبها، أكّدت الدكتورة رجاء القرق أن تأسيس المركز المتطور سيسهم في تعزيز الابتكار والتطوير المستمر في المنظومة الصحية، عبر تمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة بسرعة وكفاءة.

بدورها، قالت الدكتورة أمينة الرستماني إن «المسؤولية المجتمعية تُمثّل نهجاً أصيلاً في مجتمعنا، ورافداً مهماً لمسيرة التنمية المستدامة التي تواصل ازدهارها برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وقال مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية»، الدكتور ياسين حجيات: «شهد المركز مراحل مختلفة من التطور، حيث تحوّل من مختبر تصميم جامعي خاص بالطلبة، إلى مركز متكامل للابتكار، ليصبح الوجهة الداعمة للأبحاث والأفكار الإبداعية، عبر نهج تعاوني، يشمل أطباء، وباحثين، وخبراء في القطاع الصحي، يعملون معاً لتطوير حلول مبتكرة، بهدف توسيع نطاق الابتكارات».

وتابع: «يوفر المركز مساحة لاستضافة الفعاليات، والمخيمات التدريبية، ومنافسات العروض التقديمية، ما يخلق بيئة ديناميكية مُحفّزة على الابتكار والتعاون، كما يضم مساحة مخصصة للمشاريع الجامعية، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة، لدعم إدارة الملكية الفكرية والأبحاث».

ويأتي افتتاح المركز الجديد تزامناً مع فعاليات الدورة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 2025»، الذي يعقد في الفترة من الثامن إلى الـ10 من سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بمنظومة الرعاية الصحية الرقمية عالمياً.

وشهد تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية» شراكات استراتيجية جمعت بين العطاء المجتمعي والتعاون المؤسسي، حيث أسهمت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومجموعة عبدالواحد الرستماني بتبرع مشترك بقيمة 10 ملايين درهم عبر «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، لدعم تأسيس المركز، كما عقدت «دبي الصحية» شراكات مع مؤسسات عالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، من ضمنها، Siemens Healthineers ،Huawei، ومبادرة «ابتكارات للبشرية»، ومؤسسة دبي للمستقبل، وSchnieder Electric، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية دولية.

مختبرات متقدمة

يضم المركز مجموعة من المختبرات التقنية المتقدمة، تشمل: «مختبر الواقع الممتد والواجهة الدماغية»، و«مختبر الروبوتات والمستشعرات»، و«مختبر الذكاء الاصطناعي والبيانات»، إلى جانب «مختبر التصميم» و«غرفة تجربة المستخدم» و«المساحة الإبداعية»، وهي مجهزة بالكامل لتمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة، سواء كانت ضمن «دبي الصحية» أو بالتعاون مع شركاء خارجيين.

كذلك تم تصميم مختبر «التصميم من أجل الصحة» بما يتوافق مع مراكز الابتكار الصحي الرائدة على مستوى العالم، ليدعم جهود التقدم في القطاع الطبي من خلال تعزيز التعاون بين الطلاب والأطباء والباحثين والمهندسين والمصممين والشركات الناشئة وقادة القطاع، بالاعتماد على أفضل الخبرات السريرية وأحدث التصاميم والتقنيات.

• مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومجموعة عبدالواحد الرستماني أسهمتا بتبرع مشترك بقيمة 10 ملايين درهم عبر «مؤسسة الجليلة» لدعم تأسيس المركز.

أحمد بن سعيد:

• نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

• تبنّي الحلول التكنولوجية المتطورة يُشكّل ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة تواكب طموحاتنا، وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.