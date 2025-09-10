القمة العالمية للحكومات تصدر تقريراً حول سبل تعزيز كفاءة الأنظمة الصحية

أصدرت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً استراتيجياً جديداً، بعنوان «الانتقال إلى نموذج الرعاية الحكيمة -Value-Based Care - VBC»، يتناول سبل تعزيز كفاءة الأنظمة الصحية من خلال التحوّل من النماذج التقليدية القائمة على حجم الخدمات إلى نماذج تركز على القيمة والمخرجات الصحية الفعلية.

يأتي هذا التقرير في سياق التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي عالمياً، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف، وتسارع الشيخوخة السكانية، وازدياد معدلات الأمراض المزمنة.

ويسلّط التقرير الذي أصدرته «القمة»، بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي -PwC»، الضوء على أهمية وضع نتائج المرضى وتجاربهم في صميم عملية الرعاية الصحية، كما يشدد على ضرورة إعادة مواءمة الحوافز بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين، بما يقلّل من الهدر في الموارد ويركز على تحقيق قيمة فعلية مضافة للمريض والمجتمع.

ويستند التقرير إلى تجارب تطبيق نموذج الرعاية الصحية القائمة على القيمة في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث أظهرت هذه التجارب نتائج ملموسة في تحسين الكفاءة وجودة الرعاية، ويشير التقرير إلى إمكانية تكييفه بنجاح ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات الأنظمة الصحية في المنطقة.

ويوضح التقرير أن الإنفاق الصحي في كثير من دول العالم بات ينمو بوتيرة تتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يفرض على صناع القرار إعادة النظر في هيكلة النماذج الصحية القائمة، ويقترح التقرير ثلاثة محاور رئيسة لإعادة تشكيل الكفاءة الحكومية في القطاع الصحي، تبدأ بمواءمة الحوافز المالية والتشغيلية لضمان استدامة النظام، مروراً بتطوير أدوات قياس دقيقة وشفافة لنتائج الرعاية الصحية، وانتهاءً بتحديد أولويات استراتيجية واضحة لتطبيق هذا النموذج في دول الخليج. وأكدت نائب مدير شؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال في مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ريم بجاش، أن تسليط الضوء على نموذج الرعاية الصحية الحكيمة يأتي في إطار سلسلة من الدراسات الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بالشراكة مع مؤسسات بحثية دولية، بهدف دعم الحكومات في تصميم نماذج مستقبلية أكثر كفاءة وعدالة.