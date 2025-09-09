باحثون يُطوّرون كبسولة لجمع عينات من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

نجح باحثون بجامعة نيويورك أبوظبي في تطوير كبسولة قابلة للابتلاع وجمع عينات البكتيريا من الأمعاء الدقيقة، بما يوفّر معلومات حول جزء من الأمعاء، لا يمكن جمعها بالاختبارات التقليدية، ونشرت دورية Device الدراسة التي تستعرض قدرة الكبسولة على جمع معلومات أدق حول بيئة الأمعاء الدقيقة مقارنة بتلك التي توفرها عينات الأمعاء الغليظة.

وتفصيلاً، تُعدّ كبسولة CORAL، التي طوّرها فريق بقيادة الأستاذ المساعد في الهندسة الحيوية، خليل رمادي، وسيلة غير جراحية لجمع عينات من ميكروبيوم الأمعاء، وهي مصممة لجمع العينات من الأمعاء الدقيقة فقط. وبما أنها لا تحتوي على مكونات إلكترونية، فقد تمكّن الفريق من تصميمها لتصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال الأستاذ المساعد في علم الأحياء بالجامعة والمؤلف المشارك في الدراسة، أشيش جا، في بيان صحافي، أمس: «إن الكبسولة تلتقط البكتيريا التي لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى، ما يسد فجوة كبيرة في علم الميكروبيوم، وقد يُمثّل فهم هذه المجتمعات الأولية مفتاحاً للكشف المبكر عن الأمراض وتطوير علاجات موجهة». وأوضح أن هيكل الكبسولة يتكون من أشكال مصممة حسابياً، فيلتقط الهيكل البكتيريا خلال مرور الكبسولة الطبيعي عبر الجهاز الهضمي.

فيما قالت الباحثة المشاركة في جامعة نيويورك أبوظبي المؤلفة الرئيسة للدراسة، حنان محمد: «صممنا الكبسولة بأقل قدر من التعقيد، دون بطاريات أو إلكترونيات، فهي مجرد هيكل دقيق يستفيد من الحركة الطبيعية للأمعاء، وقد جمعت الكبسولة في الدراسات الحيوانية، عينات بكتيرية من الأمعاء الدقيقة تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تضمّها عينات الأمعاء الغليظة».

وأفادت بأن الفريق يعمل حالياً على تعديل الكبسولة للاستخدام البشري، وتطوير آليات الاسترجاع، في ظل جهود جارية لتسويق التقنية تجارياً.