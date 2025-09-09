300 جهة عارضة من 30 دولة في معرض «التكنولوجيا الصحية» بدبي

افتتح المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، أمس، النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 2025»، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، ونحو 5000 مشارك يُمثّلون أكثر من 30 دولة.

وقام الدكتور علوي الشيخ علي بجولة في المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، حيث زار العديد من الجهات العارضة التي تُمثّل مختلف دول العالم، واطلع على أحدث الخدمات والمنتجات التي تقدمها في مجالات الصحة الرقمية، مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي، وأمن المعلومات، والرعاية الصحية الافتراضية، وتحليل البيانات الضخمة.

وأكّد أن النسخة الأولى من معرض «WHX Tech» تعكس التقدم المتسارع في التكنولوجيا الصحية الرقمية، وأهميتها في تطوير ورسم ملامح مستقبل القطاع الصحي، مشيراً إلى أن التقنيات التي يقدمها المعرض ستسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج علاج المرضى، بما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الصحي.

وقال إن دعم هيئة الصحة لهذا الحدث العالمي يؤكد التزامها بتطوير بنية صحية رقمية متقدمة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين تجربة المرضى.

وسيناقش المعرض خلال أيامه الثلاثة مستقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال ثلاث منصات مبتكرة: هي «وورلد إكس» و«فيوتشر إكس» و«إكسليريت».

كما افتتح الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين الأميري، فعاليات منصة «وورلد إكس»، التي تستعرض دراسات حالة عالمية حول تطبيق التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية، إلى جانب استشراف مستقبل الأنظمة التنظيمية، وتسليط الضوء على تحوّل منطقة الشرق الأوسط إلى مركز بارز للابتكار في مجال الصحة الرقمية.

وتتيح منصة «وورلد إكس» للزوّار فرصة الاستماع إلى نخبة من المتحدثين في هذا المجال، من بينهم: مدير إدارة بيانات الرعاية الصحية في مشروع «نيوم» بالسعودية، سام شاه، والشريكة النائب الأول للرئيس في شركة «فريست آند سوليفان»، رينيتا داس، ورئيسة قسم الابتكار في الرعاية الصحية بشركة «أمازون ويب سيرفيسز»، الدكتورة ميريام فرنانديز مارتن، والمدير الطبي العالمي رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة «مايكروسوفت»، الدكتور ديفيد ريو.

من جهة أخرى، شهدت منصة «فيوتشر إكس» خلال اليوم الأول جلسات نقاشية متنوعة، تناولت تطبيقات الصحة الرقمية المستقبلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج قيّمة وتأثيرات عملية ملموسة، وذلك بمشاركة متحدثين من كلية «كينجز لندن»، وشركة «هواوي»، والسفارة الإيرلندية.

ويشهد هذا الأسبوع إطلاق منصة «إكسليريت»، التي تستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في المنطقة، بجوائز مالية تبلغ 50 ألف دولار.

وتحظى أكثر من 40 شركة ناشئة واعدة بفرصة لعرض حلولها، حيث ستقدم الشركات المتأهلة مشاريعها أمام لجنة تحكيم دولية من المستثمرين وقادة القطاع.

ويُقام معرض «WHX Tech» بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، ما يعزز من مكانة الفعالية، ويضمن انسجام محتواها مع الأولويات المهمة للقطاع الصحي.

