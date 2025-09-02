نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد، وهو برنامج الإقامة الأول من نوعه على مستوى الدولة، المعتمد من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض.

شارك في الحفل 98 ممرضاً وممرضة، بما يُرسّخ ريادة المؤسسة في إعداد وتأهيل الكفاءات التمريضية القادرة على دعم مسيرة القطاع الصحي الوطني.

وأكّدت مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، الدكتورة سمية محمد البلوشي، أن تخريج هذه الدفعة يُمثّل خطوة مهمة لرفد القطاع الصحي بكفاءات تمريضية مؤهلة قادرة على أداء دور محوري في دعم خدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026، لافتةً إلى أن المؤسسة تولي برامج التدريب والتأهيل المتخصصة أولوية قصوى.

وأضافت: «يُمثّل البرنامج نقلة نوعية في جهود دعم الممرضين والممرضات الجدد خلال انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ممارسة المهنة، بما يسهم في تحسين نتائج رعاية المرضى، وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية، وضمان استمرارية مسيرتهم المهنية».

ويمتد البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض على مدى ستة أشهر، ويغطي مجموعة من المحاور، بما في ذلك الرعاية الإكلينيكية والتواصل الفعّال والعمل الجماعي وجودة الرعاية، إلى جانب مبادئ الممارسة المبنية على الأدلة والمحاكاة السريرية، وبعد التخرّج، يواصل الممرضون والممرضات عملهم في المنشآت التابعة للمؤسسة التي تم تعيينهم فيها، ما يعزز من استقرارهم المهني، ويضمن استدامة الكفاءات التمريضية داخل المنظومة الصحية.

وأكّدت المؤسسة عزمها توسيع نطاق البرنامج خلال السنوات المقبلة من خلال إضافة تخصصات تمريضية جديدة، واستقطاب دفعات متتالية، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية وداعمة للراغبين في الالتحاق بمهنة التمريض، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير رأس المال البشري.