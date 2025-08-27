مستشفى تداوي في دبي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي الأسترالي

أعلن مستشفى تداوي التخصصي في دبي عن حصوله على شهادة الاعتماد الدولي الأسترالي للمستشفيات (ACHS)، والذي يُعد واحداً من أبرز أنظمة الاعتماد العالمية في مجال الرعاية الصحية، تقديراً لالتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية، وتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية للمستشفى، ويعكس نجاحه في الوصول إلى المعايير العالمية للرعاية الصحية، عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الطبية، وتبني إجراءات طبية دقيقة تضمن سلامة المرضى وجودة التشخيص والعلاج.

ويعزز هذا الاعتماد مكانة مستشفى تداوي كمؤسسة صحية رائدة تقدم نموذجاً متميزاً في الرعاية المتكاملة التي تراعي احتياجات المرضى وتواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: "حصل المستشفى على الاعتماد الدولي الأسترالي بنسبة 98.5%، ما يُعد إنجازاً نفخر به جميعاً، ويجسد رسالة مستشفى تداوي في أن يكون منارة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات والمنطقة وفقا لرؤية القيادة الرشيدة بتوفير أفضل معايير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وبما يعزز من خطط السياحة العلاجية في الدولة"، مشيرا إلى أن "عيادة تداوي في ديرة بدبي حصلت على الاعتماد الاسترالي قبل مايزيد عن عام، وتعمل إدارة المجموعة على الحصول على الاعتماد بباقي عيادات مجموعة تداوي بالإمارة والتي يبلغ عددها 20 عيادة في مختلف أنحاء دبي".

وأضاف: "عملنا خلال السنوات الماضية على الاستثمار في الكفاءات الطبية، وتطوير الأنظمة الإدارية، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية، بهدف الوصول إلى هذا المستوى العالمي من الجودة. ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا النهج لضمان حصول المرضى على أفضل مستويات الخدمة والرعاية".

وتابع مروان إبراهيم حاجي: "يكتسب الاعتماد الأسترالي للمستشفيات أهميته كونه واحداً من أرقى أنظمة التقييم الصحي عالمياً، حيث يعتمد على معايير صارمة تشمل جودة الخدمات السريرية، كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، سلامة المرضى، والإجراءات الوقائية المتبعة داخل المستشفى، ويمنح هذا الاعتماد الثقة للمرضى والمجتمع في أن المستشفى يطبق أفضل الممارسات الدولية، وتوفر بيئة آمنة تعزز من فرص الشفاء والوقاية".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المصري المدير الطبي لمجموعة تداوي: "هذا الاعتماد لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة التي بذلها فريق العمل من الأطباء والممرضين والإداريين، الذين التزموا بتطبيق أعلى المعايير المهنية العالمية في خدمة المرضى".

وأضاف المصري "وفرت إدارة المستشفى بيئة تدريبية مستمرة للكوادر الطبية، وعملت على تطوير إجراءات دقيقة للرعاية الصحية، بدءاً من التشخيص وحتى المتابعة بعد العلاج، ما ساعد على نيل ثقة الجهة المانحة للاعتماد، وسنواصل العمل للحفاظ على هذه المكانة وتعزيز ثقة المرضى في خدمات الرعاية الصحية".