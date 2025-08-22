مستشفى «تداوي» يجري عملية معقدة لشق عضلة الفؤاد بتقنية «الفراغ الثالث»

تمكن فريق طبي متكامل بمستشفى «تداوي» في دبي من إجراء عملية دقيقة ونادرة لشق عضلة الفؤاد أسفل المريء، لمريض أربعيني فقد قدرته على البلع كلياً، وذلك باستخدام تقنية مبتكرة تُعرف بـ«الفراغ الثالث» باستخدام منظار الجهاز الهضمي، ما يمثل إنجازاً طبياً جديداً يعكس تطور القطاع الصحي في دبي والإمارات.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى وهو يعاني فقداناً شديداً في الوزن نتيجة صعوبة بالغة في البلع، حيث أظهرت الفحوص إصابته بتقلص حاد في عضلة المريء السفلية، وقد استدعى الأمر تدخلاً عاجلاً من فريق متعدد التخصصات، لضمان أعلى درجات الدقة والأمان وتفادي أي مضاعفات محتملة.

وقالت رئيسة قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى وأخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتورة شيماء عفيفي: «تُعد هذه العملية من التدخلات الطبية النادرة والمعقدة التي تستهدف علاج مرضى التقلص الحاد لعضلة المريء السفلية، وهو مرض يسبب صعوبة شديدة في البلع ويؤدي إلى فقدان ملحوظ في الوزن».

وأضافت أن إجراءها باستخدام تقنية متقدمة مثل «الفراغ الثالث» يُمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية المقدمة للمرضى في دبي، لافتة إلى أن «نجاح العملية لم يكن ليتحقق لولا تكامل الفريق الطبي وتعاون مختلف التخصصات، من أطباء الجهاز الهضمي إلى التخدير والعناية المركزة والتمريض».

وأوضحت أنه «بفضل هذا التناغم، إلى جانب توافر أحدث التقنيات في مستشفى «تداوي»، استطعنا تحقيق نتائج مميزة، حيث بدأ المريض بالفعل رحلة التعافي واستعاد قدرته على البلع بشكل طبيعي».

وتُعد الدكتورة شيماء أول طبيبة من النساء تتخصص في المناظير وتجري هذه العملية المتقدمة في دبي، ما يُعد إنجازاً يُضاف إلى سلسلة النجاحات الطبية التي يحققها الفريق الطبي بمستشفى «تداوي»، بفضل الدعم المستمر من إدارة المستشفى وحرصها على تزويد الكوادر الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

وتُعد تقنية الفراغ الثالث (Third Space Endoscopy) من أحدث الابتكارات في مجال مناظير الجهاز الهضمي، حيث تتيح للأطباء الدخول إلى طبقة دقيقة بين الغشاء المخاطي والعضلات في جدار المريء دون الحاجة لأي شق خارجي، ومن خلال هذا المسار يتم الوصول مباشرة إلى العضلات لإجراء التدخلات العلاجية بدقة وأمان، ما يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات ويُسرّع من فترة تعافي المريض مقارنة بالجراحة التقليدية.

وتُعرف عضلة الفؤاد بأنها الصمام العضلي الذي يفصل بين المريء والمعدة، وتتمثل وظيفتها في السماح بمرور الطعام والشراب إلى المعدة ثم الانغلاق لمنع ارتجاع الأحماض والطعام إلى المريء، وعند إصابتها بتقلص أو تشنج حاد، يواجه المريض صعوبة كبيرة في البلع قد تؤدي إلى فقدان ملحوظ في الوزن، ما يجعل التدخل الطبي المتخصص أمراً ضرورياً لاستعادة وظيفتها الطبيعية.

ويُعد مستشفى «تداوي» في دبي من أبرز المؤسسات الصحية الرائدة في الإمارة، حيث يضم نخبة من الاستشاريين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى جميع التخصصات الطبية الدقيقة التي تمكّنه من تقديم رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.