«الإمارات الصحية»: إضافة فحوص جديدة في العيادة المدرسية

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، عبر خطة شاملة تستهدف تعزيز صحة الطلبة وترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومستدامة، بما يعكس التزامها بدعم استمرار العملية التعليمية من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الصحية عالية الجودة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، في بيان صحافي، أمس، أن المؤسسة ماضية في تطوير منظومة الدعم الصحي في المدارس لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الطلبة، مضيفاً: «نحرص على أن تكون مدارسنا بيئات آمنة ومحفزة على التعلم من خلال توفير خدمات صحية متكاملة تواكب أعلى المعايير الوطنية وتسهم في حماية الطلبة وتعزيز صحتهم، لضمان أن يكون العام الدراسي الجديد نقطة انطلاق نحو مزيد من التميز والإنجاز».

وشملت استعدادات المؤسسة، التي تشرف على 312 مدرسة حكومية و333 عيادة مدرسية في مختلف أنحاء الدولة، دعم هذه العيادات بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة وتزويدها بكامل المستلزمات الضرورية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة تامة على مدار العام الدراسي، كما أصدرت المؤسسة «دليل العودة للمدارس» الذي يتضمن مجموعة شاملة من الإرشادات الصحية الموجهة للطلبة وأولياء الأمور، لمساعدتهم على بدء العام بخطوات صحية وآمنة.

وعززت المؤسسة برنامج الفحص الشامل للطلبة بإضافة فحوص جديدة تسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية، بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للكادر الصحي لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ صحي.

من جانبها، أكدت مدير إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، الدكتورة شمسة لوتاه، أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، مضيفة: «يتطلب توفير بيئة مدرسية صحية تعاوناً وثيقاً بين أولياء الأمور والكادرين التعليمي والصحي، ونركز هذا العام على دور الأسرة في ترسيخ السلوكيات الصحية اليومية لدى الأبناء، بدءاً من الاهتمام بالتغذية المتوازنة والنوم الكافي، ووصولاً إلى تعزيز الوعي بالنظافة الشخصية والممارسات الوقائية التي تحمي صحتهم وتدعم مسيرتهم التعليمية».