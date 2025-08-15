إنقاذ حياة مواطن بإغلاق عيب صدري معقّد

نجح الفريق الجراحي في مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مواطن، يبلغ من العمر 58 عاماً، بعد تعرّضه لمضاعفات نادرة عقب عملية تحويل الشرايين التاجية، واستخدم الفريق نهجاً جراحياً مبتكراً، مكّن من إغلاق عيب صدري معقّد (فتحة بجدار الصدر)، بطريقة غير تقليدية.

وأوضحت «الإمارات الصحية» لـ«الإمارات اليوم» أن المريض كان يعاني فشلاً كلوياً متقدماً، ومرض السكري المزمن، وخضع للعملية قبل إصابته بمضاعفات نادرة أدت إلى انفتاح جزئي في جدار الصدر، وتمكّن الأطباء من استخدام تقنية ترقيع عضلي من عضلة الصدر الكبرى لإغلاق العيب، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى منشآت المؤسسة، وتعكس ريادة الدولة في الابتكار الجراحي.

وتفصيلاً، نجح الفريق الجراحي في مستشفى القاسمي بالشارقة، في إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 58 عاماً، بعد تعرضه لمضاعفات نادرة عقب إجراء عملية تحويل الشرايين التاجية، التي تنطوي على تحويل مسار الشريان التاجي لتوفير ممر جديد يتدفق الدم من خلاله إلى القلب، وذلك باستخدام نهج جراحي فريد من نوعه، مكّن من إغلاق عيب صدري معقد، متمثل في تكون فتحة في جدار الصدر، بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.

وكان المريض الذي يعاني فشلاً كلوياً في مراحله المتقدمة، ومرض السكري المزمن، قد خضع لعملية تحويل الشرايين التاجية، في يناير الماضي، إلا أنه تعرّض لاحقاً لمضاعفات في الجرح السطحي، أدت إلى انفتاح جزئي في جدار الصدر، ما تطلب تدخلاً جراحياً عالي الدقة لإنقاذ الحالة، وتمكّن الفريق الطبي في مستشفى القاسمي من تطبيق تقنية متقدمة ونادرة باستخدام ترقيع عضلي من عضلة الصدر الكبرى لإغلاق العيب، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتعكس مستوى الابتكار الجراحي الذي باتت تتمتع به مستشفيات الدولة.

وأكد نائب مدير مستشفى القاسمي رئيس قسم الجراحة التجميلية، الدكتور صقر المعلا، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الإنجاز يندرج ضمن سلسلة النجاحات الطبية التي تحققها المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتوفير الإمكانات المتقدمة، مشيراً إلى أن فرق العمل في المستشفى لا تدّخر جهداً في توفير أفضل مستويات الرعاية المتخصصة، ومواكبة التطورات العالمية في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وقال استشاري جراحة التجميل في المستشفى، الدكتور شاندرا بوس فيلاني، إن التدخل الجراحي الذي تم اعتماده يعكس مرونة الفريق الطبي، وقدرته على التفكير خارج الطرق التقليدية، موضحاً أن المريض يعاني فشلاً كلوياً في مرحلة متقدمة، إلى جانب مرض السكري المزمن، ما جعل الحالة أكثر تعقيداً، وفرض تحديات إضافية أثناء العلاج. ولفت إلى أن استخدام جزء من عضلة الصدر لإغلاق فتحة جدار الصدر شكّل حلاً مبتكراً أسهم في تحسين الحالة الصحية للمريض، الذي يتماثل حالياً للشفاء التام، ويتمتع بحالة مستقرة.

وأكدت «الإمارات الصحية» أن هذا الإنجاز يمثل المكانة المتقدمة التي تحتلها مستشفيات المؤسسة في تقديم رعاية صحية قائمة على التميز والابتكار، والتزامها بتوفير حلول طبية نوعية، تعزز من جودة حياة المرضى، وتلبي أعلى معايير السلامة والكفاءة الطبية المعتمدة عالمياً.